El poblado gijonés de Santa Bárbara aguarda el inicio de su comunidad energética: los paneles ya lucen en los tejados

El proyecto de comunidad energética "Asoleyar" impulsado por el poblado de Santa Bárbara, cerca de hacerse realidad. Los paneles solares, 160 en este caso, ya lucen en los tejados del centro cívico-social y el centro de mayores, cuyo uso cede el Ayuntamiento. La solicitud ya está remitida a la compañía eléctrica para que esa energía pueda verterse a la red y los vecinos comiencen a aprovechar los beneficios de una iniciativa pionera y subvencionada, en parte, por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE).

"Asoleyar" cuenta con 49 socios más el Ayuntamiento, también miembro de la comunidad, la cual le servirá para ahorrar costes en los suministros a sus propios equipamientos. "Era el número deseado", afirma Ángel Pérez, presidente de "Asoleyar", una idea que nació hace ya unos cuantos años y que ha atravesado serias dificultades. Estuvo a punto de venirse abajo, pero una ampliación en el plazo de ejecución salvó los muebles.

El plan contempla varios objetivos, como el ahorro en la factura de la luz de los beneficiarios o luchar contra la pobreza energética. Habrá un convenio de colaboración con la Fundación Municipal de Servicios Sociales, para que un porcentaje de lo producido se destine a combatir esa pobreza. Respecto al Consistorio, podrá suministrar energía a equipamientos que tenga a dos kilómetros a la redonda, por lo que las ventajas se extienden a Roces, Nuevo Roces o El Llano, por ejemplo.

Ángel Pérez confía en la "agilidad" de la compañía eléctrica para que el servicio se ponga en marcha cuanto antes. "Esperamos que no se dilate mucho en el tiempo", observa. El proyecto lleva aparejada una plataforma informática que permitirá ver en una pequeña pantalla aspectos como la producción en tiempo real o el consumo. Los promotores estiman que podrían generarse unos 82.000 kilovatios anuales, con el ahorro de importantes candidades en las emisiones de dióxido de carbono.

En cuanto al bolsillo, tomando como referencia el contexto de 2025, "Asoleyar" calculaba que el ahorro en la factura de la luz rondaría el 25 %, sin contar los costes fijos. Ahora bien, hay que ver qué repercusiones puede tener el conflicto en Oriente Medio en ese sentido. Si aumentan los precios, también lo haría el ahorro para los socios de la comunidad energética, que asimismo han cooperado en la financiación del proyecto. No solo son de Santa Bárbara, también de barrios periféricos.

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"Tuvimos el apoyo del Ayuntamiento; hubo confianza en nosotros y en este modelo", resalta Ángel Pérez. "Asoleyar" ha contado en los últimos tiempos con la ayuda de la cooperativa "Astuenerxía" y de la Fundación Asturiana de la Energía (FAEN) para asesorar sobre una iniciativa a la que le faltan pocos pasos para materializarse.