Vía Crucis de la Vera Cruz en la iglesia de San José

Las cofradías de Semana Santa de Gijón incrementan estos días su actividad a la espera del inicio de las procesiones y los actos para dar la bienvenida a la Pascua. A la exposición en la colegiata de San Juan Bautista, con piezas de la Vera Cruz de todo el mundo, inaugurada tras el pregón infantil de la pasada semana, se suman distintos eventos religiosos.

La cofradía de la Vera Cruz fue la protagonista el sábado de un vía crucis en la iglesia de San José. Las condiciones meteorológicas obligaron a realizar el recorrido en el interior del templo. Una celebración a la que acudieron feligreses e integrantes de la hermandad.