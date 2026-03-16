Más de 146 años formando generaciones

El Colegio Santo Ángel de Gijón reafirma su compromiso con una educación cercana, innovadora y profundamente humana. Con más de 145 años de historia educativa en la ciudad, el centro continúa creciendo desde una identidad propia: la Pedagogía del Ángel, un modo de acompañar al alumnado con cercanía, sencillez y atención personalizada para favorecer su desarrollo académico, emocional y vital.

Ubicado en un entorno privilegiado, en pleno Campo Valdés y frente al mar, el colegio aprovecha la riqueza histórica, cultural y natural del barrio de Cimadevilla como un recurso pedagógico único donde el aprendizaje trasciende las aulas y conecta con la realidad que rodea al alumnado.

La propuesta educativa del Santo Ángel se apoya en una educación personalizada, que ayuda a cada estudiante a descubrir su talento y a encontrar sentido y felicidad en su propio camino siendo protagonistas del propio aprendizaje. A ello se suma una marcada educación familiar, fruto de generaciones de gijoneses/as que han confiado en un estilo pedagógico-pastoral serio, actualizado y comprometido.

COLEGIO SANTO ÁNGEL / lne

El centro pertenece a la red de Colegios Santo Ángel. Gracias a la diversidad de sus centros, su riqueza, su intercambio y la colaboración asegura un estilo educativo en continua actualización.

El Colegio Santo Ángel apuesta por una metodologÍa integrando avances pedagógicos con didácticas de siempre inspiradas en el perfil del alumnado Santo Ángel. La cultura del pensamiento, la educación de la conciencia, la dimensión ética y la apertura a la trascendencia ocupan un lugar central, promoviendo la búsqueda de la verdad, el compromiso con la justicia y una mirada cristiana hacia el mundo.

Es un colegio bilingüe donde enseñanza de idiomas y la formación en comunicación y la comprensión de los códigos culturales que configuran la sociedad actual son considerados. Busca preparar a los estudiantes para desenvolverse con creatividad, criterio y responsabilidad en un entorno en constante cambio.

Alumnos del centro / Pablo Solares

Cuenta con jornada continua de 9 a 14 horas, actividades extraescolares de 7:30 a 18:00, transporte propio, aula multisensorial y espacios como salón de actos, gimnasio, patios cubiertos y al aire libre, aulas con vistas al mar y el oratorio "Godlyplay" y oferta educativa en los días no lectivos que facilita la conciliación familiar.

A punto de cumplir siglo y medio de vida, el Colegio Santo Ángel encara los próximos años con una propuesta educativa que combina experiencia, innovación y una clara apuesta por el desarrollo integral y personalizado del alumnado. Su larga trayectoria en la ciudad de Gijón es impulso para seguir ampliando horizontes y continuar formando mujeres y hombres preparados para una sociedad en permanente cambio.