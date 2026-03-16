Los amantes de las autocaravanas se dan cita en Gijón en un evento que reúne a las mejores marcas del sector

Los amantes de la libertad sobre ruedas tienen una cita imprescindible en la próxima Feria de Autocaravanas en Gijon del 13 al 21 de marzo. Un evento pensado para descubrir las últimas novedades del sector y aprovechar descuentos especiales en autocaravanas nuevas y de ocasión.

Durante la feria, los visitantes podrán recorrer una amplia exposición con diferentes modelos de autocaravanas, campers y vehículos recreativos, ideales tanto para quienes buscan iniciarse en el mundo del caravaning como para quienes desean renovar su vehículo.

Interior de una de las autocarvanas / Pablo Solares

Además de las autocaravanas nuevas, también habrá una selección de vehículos de segunda mano revisados y garantizados, una opción perfecta para quienes quieren empezar a viajar con todas las comodidades a un precio más accesible.

Exterior del recinto / Pablo Solares

El evento además, contará con asesores especializados que ayudarán a los visitantes a elegir el modelo que mejor se adapte a sus necesidades, explicando equipamientos, financiación y opciones de personalización. La feria se presenta como una oportunidad única para encontrar la autocaravana ideal al mejor precio, conocer las últimas tendencias del sector y comenzar a planificar nuevas aventuras sobre ruedas.

Marcas de referencia a tu alcance

En Yakart Gijón cuentan con los modelos más demandados del mercado con la garantía de las mejores marcas: Rápido, Itineo, Dreamer, Carthago, Dethleffs, Sunlight, Mobilvetta y Roller Team. Con la asesoría personalizada de su equipo, podrás conocer todos los detalles técnicos, comparar modelos y tomar la mejor decisión para tu próxima aventura sobre ruedas.