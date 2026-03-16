Colegio Dominicas, el colegio que quieres

En el corazón de Gijón, entre los barrios de El Coto y Viesques, se encuentra el Colegio Dominicas, un centro educativo de referencia que forma parte de la Fundación Educativa Francisco Coll. Rodeado de amplios espacios verdes que favorecen un entorno tranquilo y seguro, el colegio combina tradición y vanguardia pedagógica para ofrecer una educación integral desde Infantil hasta Bachillerato.

Se trata de un centro católico concertado cuya seña de identidad es el trato familiar y cercano. La comunidad educativa apuesta por una formación que va más allá de lo académico, atendiendo al desarrollo personal, emocional y social del alumnado. La calidad educativa y la profesionalidad del equipo docente se integran con una atención individualizada que permite acompañar a cada estudiante en su proceso de crecimiento.

Desde las primeras etapas, el colegio impulsa un modelo pedagógico activo e innovador. El aprendizaje cooperativo ocupa un lugar central en las aulas, donde los estudiantes trabajan en equipo, desarrollan sus talentos y potencian sus distintas inteligencias. El respeto a la diversidad y la educación emocional forman parte esencial del proyecto, con el objetivo de motivar al alumnado y fomentar en él el deseo de aprender a lo largo de toda la vida.

Este compromiso con la innovación ha sido reconocido oficialmente con la certificación como Centro de Excelencia en la Cultura y Mediación del Pensamiento, un distintivo que avala su apuesta por metodologías que promueven el pensamiento crítico, la reflexión y la autonomía intelectual.

En la etapa de Bachillerato, el Colegio Dominicas ofrece todos los itinerarios completos, con un amplio abanico de materias optativas impartidas en grupos reducidos. Esta estructura permite una orientación académica y profesional muy personalizada. Además, el alumnado tiene la posibilidad de obtener una doble titulación —española y estadounidense— a través del Bachillerato Dual Internacional, ampliando así sus horizontes formativos y profesionales.

Los excelentes resultados en pruebas externas, así como los premios y reconocimientos obtenidos por el alumnado, respaldan la calidad del proyecto educativo. A ello se suma una clara apuesta por la orientación, el emprendimiento y el desarrollo de competencias clave para el mundo laboral, configurando un Bachillerato diferencial y adaptado a los retos actuales.

Conscientes de la importancia del plurilingüismo y la dimensión europea, el centro es bilingüe en inglés, imparte francés en Educación Secundaria y alemán en Bachillerato. Participa en programas Erasmus+, cuenta con asistentes lingüísticos y promueve intercambios con centros de Inglaterra, Alemania y Francia.

Además, es centro examinador de Cambridge, reforzando así su compromiso con una formación abierta al mundo.