Colegio FEC Montedeva: un aprendizaje activo, conectado con la realidad

En el Colegio FEC Montedeva (Gijón) tiene como misión esencial que cada uno de los alumnos y alumnas pueda descubrir y desarrollar su mejor versión, explorando y potenciando las capacidades que le hacen único, en un entorno formativo innovador y transformador.

Con más de un siglo de presencia en la ciudad, combina tradición y modernidad, estando atentos a los nuevos enfoques pedagógicos y manteniendo el rigor y la excelencia académica.

El modelo educativo va más allá de la impartición del contenido curricular y promueve, al poner en el centro del proceso educativo a cada niño y niña, un aprendizaje activo y significativo, conectado con la realidad, abordando desde la estimulación temprana en Infantil hasta las experiencias inmersivas e interrelaciones en Secundaria y Bachillerato.

Con el fomento de la cultura de pensamiento crítico, de la autonomía y la responsabilidad y del conocimiento de uno mismo, se prepara al alumnado para comunicarse, colaborar, innovar y afrontar con confianza los retos del siglo XXI.

Fieles al compromiso con la innovación educativa, el colegio trabaja de forma coordinada en todas las etapas, lo que se refleja en excelentes resultados académicos y en una sólida perspectiva humana y social. Desde Infantil hasta Bachillerato fomenta experiencias fuera del entorno familiar, inmersiones lingüísticas, convivencias y viajes de estudios en los que el alumnado participa activamente en la planificación. Estas vivencias, unidas a una preparación académica rigurosa, fortalecen su confianza, motivación e interés por aprender.

Un grupo de alumnos y alumnas.

Desde la misión de educar, la propuesta educativa trasciende de los meros contenidos académicos, propiciando el cultivo de la interioridad y de la espiritualidad con la vivencia de valores del humanismo cristiano como la solidaridad, el respeto y la justicia, construyendo así una vida con sentido, orientada al bien común.

La participación de las familias, la atención a la diversidad y la inclusión son pilares fundamentales para la comunidad educativa. Docentes y personal de administración y servicios, comprometidos y en formación continua, acompañan con cercanía y profesionalidad cada proceso de crecimiento, creando entornos de aprendizaje acogedores, estimulantes y adaptados a las necesidades individuales en los que cada uno de los alumnos y alumnas puedan sentirse seguros y desarrollarse en libertad.

Conscientes de la importancia de conectar la escuela con el mundo, se establecen vínculos con empresas y universidades, y desarrollan talleres como "Tejiendo Redes", que fortalecen la relación entre los educadores y las familias. Esta relación continúa en las siguientes etapas educativas abordando cuestiones específicas de cada una de ellas.

Para facilitar la conciliación laboral y familiar, el colegio ofrece servicios pensados para apoyar a las familias: comedor con cocina propia y atención personalizada, transporte escolar por la ciudad y alrededores, el programa "Madrugadores" desde las 7:30 h y "Merendamos" hasta las 18:30 h, entre otros.

Finalmente, el colegio cuenta con unas instalaciones privilegiadas. Situado entre el Parque de Los Pericones y el Parque Fluvial, el Colegio FEC Montedeva dispone de 20.000 m² con amplios patios, zonas verdes y un parque específico para Educación Infantil, creando un entorno ideal para aprender, convivir y crecer.