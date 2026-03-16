Colegio Juan Pablo II – San Miguel: una familia que crece

El Colegio Juan Pablo II – San Miguel, situado en el barrio gijonés de Pumarín, escolariza a 634 alumnos, incluyendo las etapas educativas de Infantil, Primaria y Secundaria. Su gestión ha sido asumida desde el curso 2023-2024 por la Fundación Educatio Servanda Asturias, que aglutina, junto al colegio gijonés, dos más en Avilés, Oviedo y una escuela infantil en Corvera. Esto ha implicado un cambio en la dirección y en la gestión y la introducción de notables mejoras en cuanto a servicios e instalaciones, pero también a una transformación del Proyecto Educativo, introducción de nuevas metodologías y empuje a proyectos existentes, como el bilingüismo, la psicomotricidad o las materias STEAM. Sería como un restaurante que aúna la cocina tradicional con la innovación.

Aula de Primera Infancia y Bachillerato.

Uno de los compromisos asumidos por parte de la Fundación con las familias ha sido la ampliación de las etapas educativas del centro. En este sentido, este curso se ha abierto el Aula de Primera Infancia, para alumnos de 0 a 3 años y el próximo mes de septiembre verá la luz la implantación del Bachillerato, para que aquellos alumnos que finalizan la etapa obligatoria de Secundaria puedan cursar los estudios postobligatorios y prepararse para el acceso al a Universidad. El Aula de Primera Infancia atiende a niños y niñas desde los 0 a los 3 años. Cuenta con nuevas instalaciones que se han generado en la planta baja del edificio, con acceso y patio independiente. Ofrece completos servicios, con distintas posibilidades horarias entre las siete y media de la mañana y las cinco de la tarde. Cuenta con servicio de servicio de comedor, cocina propia, espacios para el aprendizaje, aula de psicomotricidad, zona de descanso y todas las comodidades para dar respuesta a las necesidades de esta etapa.

Varios estudiantes / Cedidas a LNE

Un modelo educativo basado en el esfuerzo, la superación y la atención individualizada.

El proyecto educativo del centro se fundamenta en tres pilares esenciales: el esfuerzo personal, la capacidad de superación y una atención individualizada que permite acompañar a cada alumno en su propio proceso de aprendizaje. En la etapa de Educación Infantil, el aprendizaje se construye a través de la experimentación y el descubrimiento. Se da especial importancia al desarrollo psicomotor, al aprendizaje manipulativo y al trabajo emocional, fomentando la curiosidad natural de los niños mediante actividades dinámicas que integran el juego, la música, el movimiento y las primeras aproximaciones a los idiomas y a las nuevas tecnologías. Resultan especialmente motivadores para el alumnado los distintos proyectos trabajados de forma transversal a lo largo del curso, lo que les permite una mayor conexión y descubrimiento del entorno.

Durante la Educación Primaria, se consolidan las bases del aprendizaje con un fuerte impulso a la lecto-escritura y al cálculo, competencias fundamentales para el desarrollo académico. Al mismo tiempo, se fomenta el interés por las ciencias, el deporte y la creatividad, integrando el uso de las TIC en el aula y reforzando el aprendizaje de idiomas en un entorno educativo que promueve la constancia y el trabajo bien hecho. El trabajo de aula se complementa con distintas actividades y salidas complementarias, lo que les permite aplicar los conocimientos teóricos a una experiencia de la realidad.

Un alumno del centro / Cedida a LNE

En Secundaria, el modelo se orienta a desarrollar el potencial individual de cada estudiante, acompañándolo en la construcción de su proyecto académico y personal. A través de distintos itinerarios formativos, tanto en el ámbito de las ciencias como de las letras, el alumnado profundiza en sus intereses y fortalezas, con una formación que integra tecnología, idiomas, deporte y educación artística, preparando a los jóvenes para afrontar con éxito los retos académicos y personales del futuro. El centro cuenta con el programa de Diversificación Curricular en 3º y 4º de Educación Secundaria, lo que permite dar respuesta individualizada a distintos ritmos de aprendizaje del alumnado.

Programa Bilingüe: una apertura al mundo.

El aprendizaje de idiomas resulta esencial. El centro pertenece a la red de centros adscritos al programa bilingüe habLE e imparte distintas materias en lengua inglesa. Desde el pasado curso, cuenta con cuatro auxiliares de conversación nativos para todas las etapas, trabajando de forma vertical con metodología Oxford y, desde el presente curso, es centro oficial examinador Oxford, compartiendo con el resto de centros de la Fundación el prestigioso sello de calidad Oxford Quality. Este reconocimiento en idiomas no es el único con el que cuenta. El colegio ha venido siendo distinguido desde 2023 con el Sello de Calidad E-Twinning, en su versión nacional y, el pasado año, a nivel europeo.

Varios alumnos / Cedidas a LNE

Educación católica a la luz de San Juan Pablo II.

Otro de los pilares fundamentales es la evangelización. Esta misión, que ya venía llevando a cabo el Colegio San Miguel desde su creación en 1970, se ha visto reforzada con la llegada de la Fundación Educatio Servanda. Bajo el lema "Educar en la Verdad para ser Libres", la Pastoral Educativa vertebra la identidad del centro y todas las actividades que se llevan a cabo.

El centro cuenta con un Capellán, un Diácono y las Hermanas Siervas del Hogar de la Madre, que promueven distintas iniciativas pastorales y prestan su servicio a toda la comunidad educativa, especialmente al alumnado.