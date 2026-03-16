Donde el conocimiento y los valores crecen juntos

El Colegio San Vicente de Paúl, situado en un entorno privilegiado, es una institución educativa con más de 100 años de historia, caracterizada por su enfoque inclusivo y su compromiso con la formación integral de los alumnos. Su propuesta educativa ofrece una educación de calidad adaptada a las necesidades de cada estudiante, buscando la excelencia académica y la formación en valores.

En la etapa de Infantil, el proyecto del colegio se centra en la estimulación temprana, la experimentación, el trabajo por proyectos, el aprendizaje de la lecto escritura y el uso de la metodología Montessori, que fomenta la autonomía y el respeto por el ritmo individual de cada niño. Además, se prioriza el desarrollo de la inteligencia emocional y la inmersión en el inglés desde tempranas edades.

La robótica, el ajedrez y la música complementan la formación del alumnado ya desde esta etapa. En Primaria, el colegio refuerza su enfoque inclusivo, avanzando en el desarrollo de habilidades y competencias académicas y emocionales. Son fundamentales para conseguirlo los proyectos interdisciplinares, el trabajo cooperativo, el inglés y la competencia digital, entre otros. En Secundaria, el objetivo es preparar a los estudiantes para la vida adulta, fomentando la autonomía personal, el pensamiento crítico y la responsabilidad, además de ofrecer un apoyo emocional constante durante los cambios propios de la adolescencia. El Plan de Mejora Personal (PMP) es otro de los elementos distintivos del colegio, donde los estudiantes lideran su propio proceso de crecimiento personal y académico, con el apoyo de tutores y familias.

Orientación para la vida

El Departamento de Orientación acompaña a los estudiantes en su proceso formativo, promoviendo su crecimiento personal, social y académico. Trabajan para fomentar un ambiente escolar inclusivo y respetuoso, donde cada alumno se siente valorado y motivado para desarrollar su máximo potencial. Con un equipo altamente cualificado y una amplia oferta de actividades extraescolares, así como servicio de madrugadores y comedor, el San Viente es el lugar ideal para crecer como personas.