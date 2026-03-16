Doce proyectos clave que Gijón debe terminar antes del mes de julio para cumplir con la Unión Europea

La fecha está marcada en rojo en el calendario del Ayuntamiento de Gijón: 30 de junio de 2026. Para entonces tienen que estar terminados todos los proyectos que cuentan con financiación europea del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). Gijón tiene poco más de tres meses para rematar el gran paquete de inversiones que se han llevado a cabo en la ciudad en base a unas subvenciones nacidas a mediados de 2021 para impulsar la recuperación de la economía europea tras el golpe de la pandemia.

Gijón no quiso desaprovechar la oportunidad y, de manera mayoritaria con el anterior equipo de gobierno, llegó a presentar medio centenar largo de proyectos de todo tipo a convocatorias sustentadas en estos fondos de Europa. Tras eliminar los proyectos denegados y aquellos a los que finalmente se renunció salieron adelante 34 iniciativas.

Ahora doce son los proyectos que hay que terminar para finiquitar el trabajo. El grueso de lo pendiente se centra en las fases subvencionadas de las rehabilitaciones de los barrios degradados de Inuesa, Monte Areo, Portuarios y la Sindical de Contrueces. Esta última obra es la que con mayor detalle se está monitorizando desde la Dirección General de Alcaldía, Coordinación y Proyectos de Ciudad, que tiene al frente a Jaime Fernández-Paíno, ya que fue la última en arrancar tras acumular un largo y variado listado de reveses.

El resto están casi finiquitadas en lo que tienen que ver con la obra física y con el reconocimiento de la vulnerabilidad para algunos de sus propietarios de cara al reparto de las subvenciones. Las cuatro obras sumaron un presupuesto de adjudicación de 14,8 millones, de los que algo más de seis y medio se financian con la subvención europea.

Piles Natural, en breve

A las convocatorias del denominado Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos (PIREP) se vinculan otras dos obras millonarias aún en ejecución: las reformas de los colegios de educación especial de Castiello y de Los Campos. El primero con un coste total de casi seis millones y de 6,6 el segundo. Ambos con una subvención europea de tres millones. Y tampoco son moco de pavo ni los 6,8 millones de subvención europea concedida ni los más de diez millones de coste total de la treintena de actuaciones programadas en el proyecto "Arrudos 100" que lidera la Empresa Municipal de Aguas (EMA). Y que consiguió la financiación en la segunda convocatoria del PERTE (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica) del Agua. Para ellos también es obligatorio tener todo acabado el 30 de junio.

La decena de proyectos PRTR aún en ejecución en la ciudad incluyen también la actuación en la Campa de Torres, un proyecto de biorresiduos de Emulsa, el Plan de sostenibilidad turística, la Plataforma inteligente de destino turístico y "Piles Natural". En el caso del fin de la segunda fase de la renaturalización del río Piles la estimación es que termine este mismo mes y el proyecto de biorresiduos y Campa Torres estarán finiquitados en mayo.

Todos estos proyectos tienen que estar acabados antes de julio pero tienen de plazo para su justificación hasta el 30 de septiembre. Sí tienen que rematarse antes del 30 de junio las justificaciones del dinero gastado en los proyectos de turismo de compras y digitalización del comercio, la construcción de la escuela infantil Eusebio Miranda, la participación de Emtusa en el plan Ciudades Conectadas y el macroproyecto de movilidad sostenible y ejecución de la zona de bajas emisiones de La Calzada.

Ahora que los fondos PRTR llegan a su fin hay que recordar que a partir de sus subvenciones el Ayuntamiento de Gijón acometió también desde el diseño de su Agenda Urbana a la regeneración de lo que ahora es la plaza de Julio Ramos en La Calzada y del entorno escolar de Puerto de Somiedo en el Polígono pasando por mejora en las redes de comunicación del Ayuntamiento y proyectos de impulso al comercio y el turismo.