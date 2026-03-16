La escritora Lauren Mendinueta desvela en el Poex los secretos de la antología de Nuno Júdice: "La obra completa del maestro"

El Poex 2026 abrió esta semana con tres actos en donde la escritora colombiana, Lauren Mendinueta fue una de las principales protagonistas. Primero en el espacio cultural Toma 3 donde conversó sobre su obra "Un hueso casi invisible", junto a César Sanz.

El festival también abrió una puerta, dentro de su temática "Lost in Transaltion", para que los versos en asturiano se juntaran con los ingleses a través de "El saber del país", de John Berger. Las voces de Lucy Humphreys, en lengua anglosajona, y Rafa Rodríguez Valdés, en asturiano, declamaron poemas de una publicación "que evoca un mundo que sigue siendo actual, de la vida rural que se ha vivdo en todo el mundo", como expresó Rodríguez Valdés, encargado de la traducción al asturiano. "No busqué ser fiel con las palabras, pero sí con las imágenes", añadió el escritor.

Un momento de la intervención de Lucy Humphreys y Rafa Rodríguez Valdés. / Marcos León / LNE

La jornada se cerró con una nueva intervención de Lauren Mendinueta para hablar de la obra de Nuno Júdice a través de "La noción de poema y otros 50 años de poesía", una antología que recopiló la propia escritora colombiana junto al autor portugués. "Siempre fue muy respetuoso sobre mí trabajo y no quiso interferir en la selección", comentó Mendinueta que lamentó que Júdice no pudo ver esta publicación acabada.

"Encontrarme con toda su obra fue como volver a visitar la casa completa del maestro. No había ninguna habitación vacía", expresó la escritora. Con textos metapoéticos, enfocados también en personajes y con una visión de la naturaleza como metáfora, Mendiuneta desveló que, en su cabeza, la antología "debe funcionar como un libro concebido de forma perfecta por el autor, de principio a fin, y con poemas intermedios que formen un recorrido", señaló.

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La programación del Poex continuará este martes 17 con la intervención de Sofía Castañón y su publicación "Esti amor asturfalante", premio Xuan María Acebal de Poesía, junto a Javier Almuzara en la biblioteca de Roces (12.00 horas). En el Toma 3, a las 18.00 horas, se celebrará una lectura de poemas de "Más adentro", con la autora Laura Casielles y Mercedes Folgueira. A la misma hora, en la biblioteca de El Natahoyo se presentará "Vientos verdes" en donde intervienen Luisa Antolín, Cristina Grisolia, Isabel Navarro, Olvido Andújar, Eva Navarro y Bertá Piñán. La jornada concluirá a las 19.00 horas, en el salón de actos del Antiguo Instituto, con una lectura de poemas de "En las nubes", de Alejandro Díaz Castaño que conversará con Martín Cuesta.