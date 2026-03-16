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OFERTA EDUCATIVA DE GIJÓN

Excelentes resultados y educación cercana

El Colegio La Asunción destaca por un proyecto educativo abierto, flexible e innovador

Alumnos jugando

Alumnos jugando / lne

R. S.

El Colegio La Asunción, centro religioso concertado-privado y bilingüe perteneciente a las Religiosas de La Asunción, destaca por un proyecto educativo abierto, flexible e innovador, adaptado a las necesidades de la educación actual sin perder la tradición pedagógica que caracteriza al centro desde hace más de un siglo. Las familias valoran especialmente el trato cercano y la comunicación constante que el colegio mantiene con ellas y con sus hijos, una de las señas de identidad del centro.

Desde Educación Infantil hasta Secundaria, el colegio apuesta por metodologías activas basadas en las Inteligencias Múltiples, el trabajo cooperativo y la cultura del pensamiento, promoviendo que el alumnado asuma un papel activo en su aprendizaje y desarrolle sus capacidades personales y académicas.

En la etapa de Infantil, en un entorno privilegiado, el aprendizaje se organiza a través de proyectos que despiertan la curiosidad de los alumnos. Se emplean herramientas como los "Bits de inteligencia" para la estimulación temprana y se presta especial atención al desarrollo del lenguaje y del pensamiento lógico-matemático mediante el ajedrez. La creatividad también ocupa un lugar destacado gracias a actividades de arte, música y teatro. La participación de las familias es fundamental, con talleres y actividades en las que colaboran activamente.

En Primaria y Secundaria estas metodologías se consolidan e incorporan el desarrollo del pensamiento crítico, fomentando que los alumnos analicen la realidad de forma reflexiva y participen activamente en la sociedad, en coherencia con los valores educativos de la congregación.

Conscientes de la importancia de los idiomas en el mundo actual, el centro promueve proyectos nacionales e internacionales, facilita la obtención de certificaciones oficiales y ofrece el Bachillerato Dual, que permite obtener el Diploma de High School americano.

Los resultados académicos avalan este modelo educativo: el alumnado obtiene excelentes calificaciones en pruebas externas, incluyendo los exámenes de la Consejería y las pruebas de acceso a la Universidad, donde el 100 % supera la evaluación y más del 90 % se presenta en la primera convocatoria.

La misión del Colegio La Asunción es formar personas libres, responsables y comprometidas, ofreciendo una educación de calidad basada en los valores del Evangelio y en el servicio a la sociedad.

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