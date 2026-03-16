La filósofa cubana Marxlenin Pérez Valdés llega a Asturias: "Somos uno de los países con más libertades, pero hay una guerra mediática"

La comunicadora y filósofa cubana Marxlenin Pérez Valdés (La Habana, Cuba, 1983) ofrecerá mañana martes, día 17, en el Museo del Ferrocarril la charla "El imperialismo en la comunicación. El caso de Cuba". La conferencia, que arrancará a las 18.30 horas, se enmarca en una gira por España que ha organizado el Movimiento Estatal de Solidaridad con Cuba. Pérez Valdés protagonizará otras dos charlas el miércoles y el jueves en Oviedo y Avilés, respectivamente.

¿Por qué pone el foco en esta cuestión?

El tema de la comunicación es importante porque Cuba está en el ojo del huracán de todo lo que es una guerra mediática contra la revolución cubana y su imagen. Estamos siendo objeto de campañas mediáticas de propaganda anticubana, anticomunista y antifidelista que lo que buscan es construir un relato que descontextualiza lo que pasa dentro de la isla y busca sembrar una opinión pública que vaya contra el socialismo, la revolución y el gobierno.

Cuba atraviesa una crisis económica muy profunda. ¿Cuáles son las causas de esa situación?

No hay duda de que la causa fundamental es la política de hostilidad de Estados Unidos contra Cuba. Es una guerra económica que no es de ahora, sino que tiene más de seis décadas, ya que arrancó desde el principio mismo de la revolución y ha ido sufriendo modificaciones por el camino. A mí me gusta más hablar de guerra económica que de bloqueo para no dejar a un lado todos los ataques terroristas que sufrió el país y que sufre hoy en día. Recientemente, lo que ha habido es un incremento y un recrudecimiento de esa política que conforma todo el bloqueo, la guerra económica, terrorista y mediática. Además, hay un bloqueo marítimo que impide que lleguen a Cuba barcos de petróleo. Esas son las condiciones objetivas fundamentales que hacen que la economía cubana no logre levantar y que las conquistas de la revolución se vean colapsadas al no tener dinero.

¿Qué otros motivos han generado los problemas que tiene el país?

Todo esto ha marcado muchas veces que tengamos que poner el ojo donde no lo hubiésemos puesto si fuéramos un país que no está sometido a un bloqueo. Habría que ver cómo funcionarían España o Estados Unidos si la potencia más fuerte del mundo lo sometiera, lo intentara doblegar y nadie quisiera colaborar con él. Y como cualquier otro país, Cuba comete errores que son lógicos, pero son errores fundamentados en que es un país que está intentando hacer socialismo. Pero más allá de eso, cualquier análisis que se quiera hacer desligado al bloqueo queda anulado porque no tiene el respaldo de una mirada real e integradora de por qué están pasando las cosas.

Hay muchas críticas a la falta de libertad y de pluralismo político en Cuba.

Cuba es uno de los países donde más libertades hay en el mundo. Se ha hablado mucho de que aquí no hay libertad de expresión o de prensa, pero se puede consultar cualquier agencia o medio de comunicación. Ha habido mucha propaganda para posicionar la idea de que en Cuba se anulan las libertades y los derechos humanos. Eso es parte de la guerra mediática de la que hablaba. En cuanto al sistema político, tenemos un sistema de partido único, pero es un sistema donde el partido ni postula ni elige a los candidatos. Nos caracterizan órganos de poder popular y hay una constitución que fue sometida a revisión y contó con la participación de la población. Por lo tanto, no consideramos que carezcamos de derechos, al contrario.

¿Cómo ve la situación de Venezuela?

Con preocupación y solidaridad. Es muy delicada desde el 3 de enero de 2026, una jornada en la que se demostró una vez más cuáles son los verdaderos planes imperialistas de regresar a la Doctrina Monroe. Donald Trump, con el secuestro de un presidente electo, deja muy claro que para ellos somos su patio trasero y un rebaño de ovejas a merced del imperialismo estadounidense. Tenemos la triste experiencia de que 32 cubanos murieron ese día mientras cumplían con su deber al servicio de la revolución bolivariana. Fueron asesinados por un imperialismo que cada vez se muestra más brutal.

Pero muchos venezolanos celebraron lo ocurrido el 3 de enero.

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Eso muestra la pruralidad de la humanidad en la que vivimos. Y también la irracionalidad que ha sido construida desde las estructuras capitalistas y los aparatos ideológicos del Estado. Con eso me refiero a lo que hacen en la mente de las personas la escuela, la religión, la política, la cultura y sobre todo al bombardeo de las redes sociales. Entonces, para mí es una reacción irracional porque ¿quién puede celebrar que otro país invada a tu propio país y secuestre a un presidente, más allá de que te identifiques o no con él? ¿Estas son las vías de la democracia que vamos a defender? ¿Esa es la supuesta democracia que proclama Estados Unidos para el mundo? Creo que es irracional e ilógico y que no tiene sentido que alguien celebre ese tipo de gestos, al igual que no tiene sentido cuando un cubano pide para su país una intervención militar.