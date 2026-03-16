La génesis de "Con" a través de Miriam Reyes en el Poex de Gijón

De memoria, como no podía ser de otra manera y más cuando salen de lo más profundo de su ser, Miriam Reyes abrió su intervención en el Poex recitando los tres primeros poemas de su libro "Con", Premio Nacional de Poesía 2025.

La escritora gallega no estuvo sola en el acto celebrado en el patio del Antiguo Instituto, le acompañó Carolina Sarmiento, que fue haciendo de guía por las tres partes que dividen esta obra. "Yo escribo con pluma y papel, lo que es la reescritura siempre lo hago en voz alta", explicó la autora, que también desveló que, pese a que estos poemas hablen de una historia conjunta, no fueron escritos en orden ni de forma continuada en el tiempo.

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"Una vez vi qué era lo que había en los poemas, construí el libro. Para mí misma escribo siguiendo una corriente subterránea que no quieres acabar de saber o de entender conscientemente", reflexionó Reyes, que también defendió la interpretación propia que puede hacer cada lector sobre sus poemas. "Las sensaciones de lectura, ¿cómo pueden estar equivocadas?, menos cuando es una persona que lee o escribe de forma habitual", señaló Reyes.