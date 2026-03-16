Del homenaje a Jorge Ilegal a los documentales de Leiva y Mikel Erentxun: estas son las claves de la tercera edición del festival de cine In-Edit en Gijón

De un homenaje a Jorge Martínez, el líder de "Ilegales", a las proyecciones de los documentales de Leiva y Mikel Erentxun. Estas son solo algunas de las citas más destacadas que ofrecerá la tercera edición del festival In-Edit en Gijón, que se celebrará del 7 al 12 de abril. Así lo ha confirmado este lunes Esteban Girón, el encargado de la comunicación del principal certamen de cine documental musical, que este año incorpora nuevas sedes como el teatro Jovellanos o el Paraninfo de la Laboral. "Gijón es una ciudad que ha acogido al festival con los brazos abiertos desde que llegó en 2024", remarcó Girón.

Por la izquierda, Oliver Suárez y Esteban Girón, en la presentación de la tercera edición de In-Edit en Gijón. / Juan Plaza

La inauguración del festival girará en torno a "El canto de las manos", el documental de la actriz y cineasta María Valverde. La película se podrá ver a las 19.30 horas en el teatro Jovellanos, donde previamente habrá una entrevista previa con la directora. Al mediodía habrá otro encuentro con María Valverde en la residencia de artistas del Palacio de San Andrés de Cornellana. Además, a las 13.00 horas dará comienzo en el patio del Antiguo Instituto la grabación del podcast "Visionarios", de Radio Primavera Sound. Para culminar esa primera jornada se celebrará un cóctel en el Varsovia desde las 22.30 horas.

La actividad de In-Edit continuará el 9 de abril con la proyección de "Monk in pieces", a las 19.00 horas, en el salón de actos del Antiguo Instituto. Después, a las 21.30 horas, el patio del Antiguo Instituto acogerá la proyección de "We are fugazi from Washington DC". Por último, a las 23.00 horas, habrá una sesión DJ en Zephyr Bar con "Titi Possesion".

El aforo total crece hasta 3.000 personas

Uno de los platos fuertes del certamen se llevará a cabo el viernes 10 de abril. La proyección de "Mi vida entre las hormigas", de Chema Veiga y Juan Moya, servirá para homenajear a Jorge Ilegal con una cita que empezará a las 21.00 horas en el patio del Antiguo Instituto. Los encargdos de presentarla serán Igor Paskual y Juan Moya. En esta tercera jornada también se proyectará "Gira Daimon de WarCry", de Titi Muñoz, a las 18.30 horas en el patio del Antiguo Instituto.

El sábado, la actividad dará comienzo a las 12.00 horas en el Paraninfo de la Laboral con la obra de Sanley Nelson y Nicole Londo, "We want the funk". A las cinco de la tarde, en el patio del Antiguo Instituto, será el turno del documental de Lucas Nolla y Mario Forniés sobre el músico madrileño Leiva, que lleva por título "Hasta que me quede sin voz". A continuación se podrá ver "Los negativos. Graduados en underground", de Victor Carrey. A las 22.00 horas habrá una sesión DJ en Zephyr Bar con "Colectivo Bruxista".

La última jornada empezará con la proyección de "Hombre bala", el documental de Anuska Aristimuño sobre Mikel Erentxun. Esa cita tendrá lugar a las 12.00 horas en el Paraninfo de la Laboral, donde estará la propia Aristimuño. El certamen se cerrará con una sesión vermú en el café de la Laboral con "The Goodmen".

En la presentación del festival, Girón destacó que "nos enorgullece ampliar el aforo a más de 3.000 personas, superando en un 50% la cifra del año pasado con actividades paralelas a las proyecciones y una mayor presencia de músicos, directores y artistas". Por su parte, el presidente de Divertia, Oliver Suárez, reivindicó que "este certamen es una gran oportunidad para acercarse a la historia de bandas importantes y contribuye a reforzar el tejido cultural de la ciudad".