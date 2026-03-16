Una inversión de 4,3 millones para comprar equipos informáticos al personal del Ayuntamiento de Gijón, sus fundaciones y sus empresas

A algo más de 4,3 millones sube el contrato al que dará luz verde la Junta de Gobierno en su próxima reunión y que tiene que ver con el suministro de los equipos informáticos para los puestos de trabajo del Ayuntamiento, sus tres organismos autónomos –las fundaciones de Cultura y Servicios Sociales y el Patronato Deportivo–y las empresas municipales de Agua (EMA), Medio Ambiente (Emulsa), Vivienda (Emvisa), Promoción Económica y Turística (PETSA), Divertia, Cementerios de Gijón y el Centro de Transportes.

El contrato tiene comprometidos gasto hasta el año 2031. En el caso del Ayuntamiento, a ese contrato se irán en total algo más de 2,6 millones, de los que este 2026 computan poco más de 310.000 euros.

Prórrogas de contratos de mantenimiento

No es el único gasto en materia de contratación que se incluye en el orden del día de la sesión de trabajo de los ediles de Foro y PP que pertenecen a la Junta de Gobierno. También se plantea la prórroga por doce meses del contrato con Acciona Medio Ambiente para la conservación y mejora de los espacios verdes del Jardín Botánico. Esa prórroga conlleva la autorización de un gasto de 344.000 euros.

Y también se van a prorrogar los contratos de obras de reparaciones urgentes y pequeño mantenimiento en edificios y locales municipales en sus lotes 1, de albañilería; 2 de carpintería; y 3 de carpintería metálica. En los tres casos la prórroga supone mantener a los actuales adjudicatarios hasta mayo de 2027 y conlleva un coste de, respectivamente, 115.000, 95.000 y 118.000 euros.

Plan de sostenibilidad turística

Por otro lado, a Junta de Gobierno va la aprobación de la segunda addenda al convenio de colaboración para la ejecución del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de Gijón, en el marco del Plan Territorial de Sostenibilidad Turística en Destino del Principado de Asturias 2021. El plan gijonés incluye fondos europeos en la financiación de sus actuaciones. El convenio inicial se aprobó en 2022 con la entonces consejería de Cultura, Política Llingüística y Turismo.

También se analizará la petición del c omité español de Unicef de que se le conceda una ampliaciónd de plazo para ejecutar un proyecto de trabajo con la infancia en Líbano, para la que dispone de una subvención municipal.