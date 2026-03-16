El Jovellanos impulsa el único Bachillerato Internacional Público de Asturias y refuerza su liderazgo educativo

El Real Instituto Jovellanos, referente histórico de la excelencia educativa en Gijón, consolida su posición como uno de los centros públicos más destacados de Asturias. Su oferta académica abarca la Educación Secundaria Obligatoria y un Bachillerato diversificado en las modalidades de Ciencias y Tecnología, Humanidades y Ciencias Sociales, así como el Bachillerato General, al que se suma una decidida apuesta por la innovación pedagógica con el Programa Diploma del Bachillerato Internacional.

Entre sus principales señas de identidad figura el Programa HabLE, implantado en toda la ESO, y especialmente el prestigioso Bachillerato Internacional, cuyo Programa del Diploma se imparte en español en las modalidades de Ciencias y Tecnología y de Humanidades y Ciencias Sociales. El centro es, además, el único instituto público de Asturias autorizado para ofrecer este doble itinerario: Lomloe y Bachillerato Internacional, por lo que nuestros estudiantes acaban con una doble titulación y tres vías para acceder a la universidad española.

Dirigido a jóvenes de entre 16 y 19 años de toda la comunidad autónoma, el Programa del Diploma del Bachillerato Internacional se ha consolidado como un modelo educativo exigente y competitivo, con reconocimiento en España y en el extranjero. Su programa de estudios proporciona una sólida preparación tanto para la universidad como para la vida adulta. Los resultados académicos de nuestro alumnado respaldan esta trayectoria de éxito.

Amplias oportunidades

El diploma cuenta con el reconocimiento de las principales universidades españolas e internacionales, lo que facilita la movilidad y amplía las oportunidades académicas del estudiantado. En el sistema universitario español, el Programa del Diploma está oficialmente equiparado al Bachillerato nacional y permite el acceso a la universidad en condiciones plenamente válidas dentro de los procesos de admisión hasta el punto de que los estudiantes del BI no necesitarían cursar la PAU.

Laboratorio de Ciencia / Pablo Solares

Más allá del rendimiento académico, el alumnado del BI en el Jovellanos destaca por su alto nivel de motivación, su capacidad crítica y su compromiso social en proyectos como Jovellanos Solidario. El proyecto educativo promueve la participación activa, la autonomía personal y el espíritu emprendedor, en un entorno público, abierto e inclusivo que prepara a los estudiantes para desenvolverse en un mundo globalizado e internacional.

Modelo pedagógico innovador

El modelo pedagógico del centro, tanto en las enseñanzas Lomloe como en el Bachillerato Internacional, combina enfoques de enseñanza integral con sistemas de evaluación rigurosos. Esta apuesta por la calidad se complementa con un fuerte impulso a las competencias lingüística, investigadora y ciudadana del alumnado. El instituto refuerza su dimensión investigadora e internacional a través de proyectos como las Jornadas de Divulgación Científica, la Liga de Debate, el programa de Radio Jovellanos, el proyecto Erasmus+, Programa Jovellanos Solidario, intercambios escolares con Países Bajos y Alemania, estancias formativas en Reino Unido, además de una amplia oferta de actividades extracurriculares que enriquecen la experiencia educativa.

En este contexto, el Real Instituto Jovellanos celebrará una reunión informativa dirigida a las familias interesadas en el Programa del Diploma del Bachillerato Internacional el próximo miércoles 8 de abril a las 18:00 horas, en el salón de actos del centro. Una cita para conocer de primera mano un proyecto educativo que aspira a marcar la diferencia en la formación académica y personal de las nuevas generaciones.