El legado del arquitecto Manuel del Busto en Gijón: joyas que languidecen, edificios borrados del mapa y rehabilitaciones

Se atribuye a José Saramago la reflexión de que "somos la memoria que tenemos". Pasear por Gijón es una forma de inmersión en el pasado al alzar los ojos y avistar fachadas, cúpulas, pórticos, arreglos y detalles que funcionan casi como un reservorio del pasado. Gijón ha contado con muy buenos y famosos arquitectos. Ellos han dejado su huella aquí y allá, pero es el legado de uno, el de Manuel del Busto y el de su primogénito Juan Manuel, el que ha saltado con más intensidad a los papeles en los últimos tiempos. El desbloqueo de la reforma de su edificio en la calle Los Moros desvelado por LA NUEVA ESPAÑA se suma a una lista de reformas, proyectos que van a distintos ritmos, edificios que languidecen, olvidos y derribos.

Empecemos por el final. Desde 2023 llevaba paralizada la reforma en la calle Los Moros. Ahora, la concejalía de Urbanismo ha dado el aval que faltaba para que una empresa reconstruya el bloque, que hace esquina con Munuza y León. La fachada se desmontó por el enorme riesgo de desprendimientos e incluso de la caída del edificio hace tres años. Al no figurar esta medida en la licencia, el proceso se frenó hasta ahora.

Es la fachada que da a Los Moros y Munuza la que goza de protección en el catálogo y, por tanto, se conservará tal cual en la reforma que convertirá la obra en viviendas. Hay piezas originales guardadas en almacenes y las que fueron destruidas por la acción de los elementos retornarán a la vida con réplicas. Quedará solo del edificio original, de 1913, la rotondita frente al Banco Gijón, apuntalada y casi en las últimas.

Otros edificios tuvieron un peor destino. Era a finales de febrero cuando los expertos se llevaban las manos a la cabeza al conocer que la piqueta echó abajo el bloque diseñado por Busto y su hijo en el número 4 de la calle Mieres. Se hará un edificio nuevo y más alto tras echar abajo el original, desprotegido en el catálogo. Considerado un verso de arte menor en la obra de Busto, estudiosos como Héctor Blanco lo señalaron como ejemplo de arquitectura de la posguerra, ahora borrado del mapa.

En el apartado de rehabilitaciones hay casos recientes. En el Náutico, haciendo esquina entre Cabrales y Jovellanos, Gijón estrenó hace poco un minipaseo con soportales. La empresa Nuevo Espacio convirtió en pisos de lujo un edificio epicentro del debate urbanístico durante la pasada década y primeros de esta. El original se planteó en 1895 y en la década de los veinte se sumó un piso más a sus tres alturas.

Cerca, en San Bernardo, prosigue la rehabilitación de la vivienda de Gaspar Díaz Valdés-Hevia, un reputado indiano de primeros del siglo XX. El palacete de San Bernardo (1916) aguarda bajo andamios a los avances del proyecto impulsado por Gestilar. De esta promotora se supo en febrero de 2024 que iba a invertir 20 millones también para pisos de lujo. La idea es mantener la fachada, añadiendo un edificio anexo mucho más moderno y más grande.

Otros edificios de Busto han tenido actuaciones más modestas, casi lavados de cara. En la plaza del Parchís, durante muchas semanas de 2023, estuvo andamiado el bloque del número 3. A este edificio se le llama popularmente "la Casa Blanca", apelativo idéntico al de la calle Uría de Oviedo, aunque siendo el vernáculo mucho más modesto. El edificio, racionalista, lo plantearon padre e hijo entre 1933 y 1935 y llegó a ser durante la Guerra Civil la sede del Consejo Soberano de Asturias y León. Este organismo duró poco, pero llegó a acuñar su propia moneda, "el Belarmino", anécdota que bien estaría recordar de alguna manera en la fachada. Hablando de fachadas, en el 2 de Asturias se está remozando la del bloque neoclásico de 1945.

Otras obras de Del Busto esperan mejores tiempos. Languidece en la plaza de Europa el chalé modernista de Ladislao Menéndez Bandujo. Deshabitado desde 2001, se negoció para convertirlo en restaurante y lo último que se supo fue que salió a la venta de nuevo a finales de 2024. En estado francamente mejorable está el panteón de Martina Suárez Prendes, en el cementerio de El Sucu.

La obra de Busto ha pasado por reformas. Muy simbólica fue la de Cabrales 18, un edificio que con estas indicaciones puede pasar desapercibido pero que es de los más impresionantes de Gijón. Se trata del palacio casi a pie de San Lorenzo donde está la coctelería Varsovia. Construido en 1903, fue el primer edificio de Busto en Gijón. Perdió su cúpula en la década de los setenta y una esmeradísima reforma del arquitecto Fernando Martín le hizo recuperar su esplendor en 2006.

Destacable fue la apertura del Hotel El Moderne en 2018. El edificio de Marqués de San Esteban es de los mejores ejemplos de art decó de Gijón. Apodado el pequeño Waldorf Astoria, el edificio lo diseñaron padre e hijo en 1931. Como anécdota, superó los 25 metros de altura, algo prohibido por la ordenanza de la época, pero que se permitió por su singularidad.

Noticias relacionadas

También especialmente buena fue la del antiguo teatro Robledo y luego cine, inmortal para siempre en la secuencia de "Volver a empezar". A esa lista se pueden añadir la del Café Dindurra, la Escuela de Comercio, la antigua Ferretería Vasco-Asturiana, hoy el hotel Alcomar, o la actual sede de Fercavia en Fernández Vallín, 1. Decíamos que decía Saramago que "somos la memoria que tenemos". Y completó "y la responsabilidad que asumimos". Especialmente aplicable a lo que pasó con el teatro Arango.