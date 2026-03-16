El marítimo, un sector con amplias salidas
A. A.
El Centro Integrado de Formación Profesional del Mar (CIFP del Mar) ofrece una formación especializada para quienes desean desarrollar su carrera en el sector marítimo-pesquero, un ámbito con amplias oportunidades laborales, alta empleabilidad y buenas condiciones profesionales.
El centro está situado en el entorno del puerto de El Musel, junto a la playa del Arbeyal, en Gijón, y es el único de Asturias donde se imparten enseñanzas náutico-pesqueras que permiten acceder a profesiones reguladas del sector. Algunas de ellas son: patrón de altura, oficial de puente, jefe de máquinas, mecánico naval o marinero. Esta formación permite trabajar a bordo de buques pesqueros, mercantes, remolcadores, barcos de pasaje o incluso grandes yates, así como en otros ámbitos marítimos como puertos, lonjas, astilleros, mantenimiento de instalaciones o náutica recreativa.
El CIFP del Mar oferta distintas modalidades de Formación Profesional. Por un lado, imparte Ciclos Formativos de Grado Medio y de Grado Superior de la familia profesional Marítimo-Pesquera. Por otro, desarrolla formación para el empleo, incluyendo certificados de profesionalidad, acciones formativas para personas desempleadas y programas de formación permanente para trabajadores en activo. Además, organiza procedimientos de acreditación de competencias que permiten a profesionales con experiencia obtener una titulación oficial.
Para ejercer en el sector marítimo es necesario disponer de certificados oficiales. Por ello, el centro está homologado por la Dirección General de la Marina Mercante para impartir cursos y titulaciones profesionales marítimas, incluyendo certificados STCW de la Organización Marítima Internacional.
El CIFP del Mar dispone de modernas instalaciones, con simuladores homologados de navegación, máquinas y comunicaciones, talleres técnicos y una embarcación para prácticas en el mar, lo que garantiza una formación práctica y de calidad. Desde 2023 forma parte de la red nacional de Centros de Excelencia de Formación Profesional en el sector marítimo-pesquero. Además, cuenta con el certificado de calidad ISO 9001:2015 y con la Carta Erasmus+, que promueve la movilidad europea de alumnado y profesorado.
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