El marítimo, un sector con amplias salidas

El Centro Integrado de Formación Profesional del Mar (CIFP del Mar) ofrece una formación especializada para quienes desean desarrollar su carrera en el sector marítimo-pesquero, un ámbito con amplias oportunidades laborales, alta empleabilidad y buenas condiciones profesionales.

El centro está situado en el entorno del puerto de El Musel, junto a la playa del Arbeyal, en Gijón, y es el único de Asturias donde se imparten enseñanzas náutico-pesqueras que permiten acceder a profesiones reguladas del sector. Algunas de ellas son: patrón de altura, oficial de puente, jefe de máquinas, mecánico naval o marinero. Esta formación permite trabajar a bordo de buques pesqueros, mercantes, remolcadores, barcos de pasaje o incluso grandes yates, así como en otros ámbitos marítimos como puertos, lonjas, astilleros, mantenimiento de instalaciones o náutica recreativa.

El CIFP del Mar oferta distintas modalidades de Formación Profesional. Por un lado, imparte Ciclos Formativos de Grado Medio y de Grado Superior de la familia profesional Marítimo-Pesquera. Por otro, desarrolla formación para el empleo, incluyendo certificados de profesionalidad, acciones formativas para personas desempleadas y programas de formación permanente para trabajadores en activo. Además, organiza procedimientos de acreditación de competencias que permiten a profesionales con experiencia obtener una titulación oficial.

Un alumnos del cifp del mar / Cedidas a LNE

Para ejercer en el sector marítimo es necesario disponer de certificados oficiales. Por ello, el centro está homologado por la Dirección General de la Marina Mercante para impartir cursos y titulaciones profesionales marítimas, incluyendo certificados STCW de la Organización Marítima Internacional.

El CIFP del Mar dispone de modernas instalaciones, con simuladores homologados de navegación, máquinas y comunicaciones, talleres técnicos y una embarcación para prácticas en el mar, lo que garantiza una formación práctica y de calidad. Desde 2023 forma parte de la red nacional de Centros de Excelencia de Formación Profesional en el sector marítimo-pesquero. Además, cuenta con el certificado de calidad ISO 9001:2015 y con la Carta Erasmus+, que promueve la movilidad europea de alumnado y profesorado.