El martirio de Santa Olaya se esconde en la colegiata San Juan Bautista de Gijón

En Asturias hay 810 mujeres con el nombre de Olaya, en Gijón son 208, en su mayoría niñas y jóvenes. Olaya es la denominación asturiana de Eulalia, también Laia procede de Eulalia. Santa Olaya es por tanto Santa Eulalia con festividad religiosa cada 10 de diciembre. Tengamos en cuenta que Santa Eulalia (Santa Olaya) es la patrona de la diócesis y de la ciudad de Oviedo y se conservan sus reliquias en una arqueta de plata depositada en la impresionante capilla de Santa Eulalia, en la entrada de la catedral. En la misma puerta de la catedral ya la vemos tallada regando el maíz de los campos, y justo en el centro de la girola –exactamente tras el altar mayor– se encuentra una imagen de la mártir obra del escultor Alejandro Carnicero Miguel (1693-1756).

Eulalia de Mérida era una niña de doce años que fue martirizada hasta la muerte por no renunciar a su fe cristiana. Sus restos fueron traídos de Mérida a Pravia, capital de Asturias entonces, y luego a Oviedo durante el reinado de Alfonso II (791-842). La devoción a Santa Eulalia en Asturias es grande ya que son más de sesenta los lugares de culto en Asturias que llevan el nombre de Santa Eulalia, Santa Olaya o Santolaya. En Gijón tenemos la parroquia de Santa Olaya en la zona que es parte de El Natahoyo; y en Cabueñes, junto al Hospital, está la parroquia de Santa Eulalia.

El cuadro original de "El martirio de Santa Eulalia" (1639-1640) está en la sacristía de la catedral de Oviedo / Julián Rufino Gómez

Otra referencia gijonesa a Santa Olaya es el cuadro "Santa Eulalia de Mérida" que se conserva en la colegiata de San Juan Bautista con el martirio de la santa, y ahí donde nos vamos a detener. Es una copia y no está completo. El original (y de mayor tamaño) se encuentra en la sacristía de la catedral de Oviedo. Es un cuadro obra del vallisoletano Diego Valentín Díaz (1586-1660).

Ese cuadro original está datado entre 1639 y 1640 y mide 250 x 182 centímetros. Representa a la santa de pie, portando la "palma del martirio", coronada por dos ángeles y con ocho círculos donde se reflejan, muy explícitamente, los martirios de la santa. Cada uno de esos círculos, cuatro a la izquierda cuatro a la derecha, lleva una imagen y texto aclaratorio. Se instaló primero en la girola de la catedral de Oviedo y en el año 1743 fue desmontado para poner ahí la imagen de Santa Eulalia antes mencionada obra de Alejandro Carnicero que ahí se conserva. El cuadro que nos ocupa pasó a la Sacristía de la catedral donde lo podemos ver en la actualidad.

Copia en la colegiata de San Juan Bautista. De menor tamaño que el original sin la imagen central de Santa Eulalia y con los ocho medallones dispuestos de forma diferente. / Julián Rufino Gómez

El "Martirio de Santa Eulalia de Mérida" que vemos en la gijonesa Colegiata de San Juan Bautista está en la nave izquierda pero le falta la imagen central de la santa, conservando únicamente los ocho medallones pero dispuestos tres a cada lado de donde en origen estuvo el lienzo y otros dos arriba. Los ocho dibujos están perfectamente conservados –mejor que los originales de la catedral– y son legibles los textos que los acompañan.

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La gijonesa Colegiata de San Juan Bautista –donde hoy vemos esas representaciones del martirio de Santa Eulalia de Mérida– fue restaurada, tras muchos años de abandono con un presupuesto de 123 millones de pesetas desde principios del año 1991 hasta el 15 de febrero de 1992.