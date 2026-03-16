Medio siglo educando con innovación

La Escuela Infantil El Bibio es un centro educativo privado con una trayectoria de más de 50 años dedicada a la Educación Infantil en Gijón, perteneciente a las religiosas de La Asunción desde el año 2023. Especializada en el ciclo de 0-3 años, apuesta por la innovación educativa con una metodología participativa basada en talleres y proyectos, y cuenta con gran experiencia motivando a sus alumnos, despertando sus intereses, cubriendo sus necesidades, acompañándoles en su proceso de desarrollo y convirtiéndoles en los protagonistas de su aprendizaje.

Alimentación, música, emociones, arte, reciclaje... están presentes en los diferentes proyectos, sin que estas edades tan tempranas sean una barrera para adaptar y presentar temas que ayuden a descubrir el mundo a los más pequeños. Jugar, sentir, planificar, investigar y, por supuesto, hacer son las bases sobre las que se sustenta el proyecto educativo de esta, ya emblemática, escuela, que destaca por sumar a su metodología pedagógica, de la que es pionera, el contacto continuado con las familias, así como su cooperación y participación en la vida diaria del centro. Completa su oferta pedagógica con "Primeros pasos en Inglés", una apuesta por acercar esta segunda lengua a los más pequeños de forma que la vean y entiendan como algo natural, familiarizándose con su uso a través del juego, canciones, poesías... de mano del osito Teddy y su familia.

Para todo esto cuenta con un equipo educativo cualificado, en continua formación, cuyo papel es el de acompañar y ofrecer las herramientas tanto materiales como emocionales que los niños necesitan para su desarrollo y que les permitan ser felices en esta etapa educativa. Otro aspecto que también forma parte de su filosofía esencial es su compromiso por la alimentación sana, equilibrada y variada, para la que cuenta en sus instalaciones, con cocina propia en la que elabora menús caseros, adaptándose a alergias e intolerancias. Con el fin de facilitar la conciliación, la escuela permanece abierta desde las 07.30 hasta las 17.30 horas.