Las obras en el paseo gijonés de Begoña para evitar los hundimientos ya están en marcha: "Serán una mejora para la seguridad"

La maquinaria ya trabaja a destajo en el paseo de Begoña. Las obras en el icónico enclave gijonés, destinadas a reponer las baldosas dañadas y a mejorar el estado de aquellas zonas que presentan un mayor deterioro, están en marcha para satisfacción de vecinos y viandantes, para quienes dicha renovación supondrá "una mejora" tanto a nivel estético como de "seguridad". "Está bien que lo arreglen, por aquí pasa muchísima gente", subrayaron ayer.

La obra de Begoña, un paseo donde los hundimientos son visibles en varias zonas, se enmarca en el "macroplán" de mejora de pavimentos y reposición de aceras impulsado por el gobierno local. En la jornada de ayer varios operarios se esmeraban en levantar las losas identificadas como susceptibles de ser renovadas. Unas vallas delimitaban el área de actuación, cerca de donde suele ubicarse el tiovivo para los más pequeños. La idea es que ese tramo quede rematado antes de Semana Santa. "Me parece muy bien todo lo que implique mejorar la zona; en algo hay que gastar el dinero", afirmó Ángel María Martínez, que observaba con atención el desarrollo de los trabajos.

Vecino de la avenida de la Costa, Martínez escudriñaba también el firme. "Parece que está hundido", comentaba. Alvargonzález Contratas ejecuta la obra, que en futuros años se replicará en otros espacios singulares de la ciudad. El proyecto global, por su parte, compromete invertir dos millones de euros al año durante tres y en viales de todos los distritos. "Que se haga donde sea necesario", aseveró Ángel María Martínez, al que no le incomodan las labores en Begoña. "Como no hay demasiado tramo cortado no será perjudicial", zanjó.

Con curiosidad miraban la escena José Antonio Fernández y Rafael González, al son del inconfundible ruido de una buena obra. El primero no sabía que iba a tener lugar la intervención, pero ni una queja. Todo lo contrario. "Había que hacerla", sostuvo Fernández, que asimismo avaló el timing elegido. "No es lo mismo hacerla ahora que en verano", indicó. También apoyaba la idea Rafael González, que fue rotundo como el estado del paseo. "Era una porquería", lamentó.

Los viandantes aplauden las obras de mejora del paseo de Begoña (en imágenes) / Marcos León

Begoña, además de ser un punto muy concurrido de Gijón, alberga distintas actividades —como el mercado navideño o la Feria del Libro— que, a fin de cuentas, castigan la superficie. "Ojalá lo dejen curioso", deseó Amor López, que caminaba ayer junto a su amiga Cristina Barrera. Ambas daban su aprobación al plan municipal de meter mano en el paseo. "Me parece perfecto arreglarlo y renovarlo; hay muchísima gente por aquí en verano o por Navidades", aseveró López, para quien, eso sí, la mira debe ponerse sobre todo en los barrios, que "están algo abandonados". De hecho, uno de los compromisos del Ayuntamiento es ese, que haya actuaciones en todos los distritos.

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Volviendo a Begoña, Cristina Barrera recalcó que los trabajos implicarán una mejora en la "seguridad". "Hay baldosas rotas y levantadas", afeó la vecina. Para Daimara Fernández la obra también es necesaria. "Que lo coloquen todo bonito", proclamó Fernández, que incidió en que existe el peligro de caerse si no se hace nada en el pavimento del paseo, un "sitio muy concurrido", destacó la viandante. En paralelo, además, se está trabajando con el Servicio de Parques y Jardines de para estudiar la viabilidad de cambiar una parte de los alcorques de la zona para evitar que las raíces de los árboles sigan rompiendo el pavimento, cuya renovación es más que aplaudida por los gijoneses.