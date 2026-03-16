La Primer Sidre l'Añu repite en el recinto ferial de Gijón: fechas y claves del popular certamen sidrero

La cita Primer Sidre l'Añu repetirá en el recinto ferial Luis Adaro de Gijón. Del 2 al 5 de abril tendrá lugar la gran espicha, que marca el comienzo de la temporada sidrera y que organiza la Fundación Asturies XXI. Ahora bien, como parte de los actos previos, se celebrará el concurso para seleccionar la Mejor Primera Sidra del Año, que elige la sidra que presenta las mejores características organolépticas con los toneles recién abiertos. El concurso valora la sidra sobre la madre, es decir, sin trasegar.

La decisión del jurado encargado de determinar la Mejor Primera Sidra del Año 2026 se desarrollará en dos fases. La primera eliminatoria de esta edición será una cata a ciegas abierta al público en la sidrería La Montera Picona de Ramón, el sábado 21 de marzo a las 12.00 horas. En ella, el jurado seleccionará las cinco mejores sidras presentadas, que pasarán a la fase final, que tendrá lugar el miércoles 25 a las 18.00 horas, en la sidrería mencionada. Allí se dará a conocer la sidra ganadora, que pasará a ser la sidra oficial de la XVI Primer Sidre l'Añu.

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Como es tradición, se adquirirán 1.000 euros en sidra del lagar ganador para ponerla a disposición de los asistentes al evento que acogerá el recinto ferial Luis Adaro del 2 al 5 de abril. La asistencia a las catas del jurado es abierta al público en ambas jornadas. Asimismo, una vez finalizado el concurso y conocida la sidra ganadora, el público asistente podrá degustar las sidras presentadas con el fin de conocerlas y valorarlas de primera mano.