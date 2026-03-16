La Primer Sidre l'Añu repite en el recinto ferial de Gijón: fechas y claves del popular certamen sidrero
La Fundación Asturies XXI organiza la cita, que también incluye el concurso para elegir la Mejor Primera Sidra del Año
La cita Primer Sidre l'Añu repetirá en el recinto ferial Luis Adaro de Gijón. Del 2 al 5 de abril tendrá lugar la gran espicha, que marca el comienzo de la temporada sidrera y que organiza la Fundación Asturies XXI. Ahora bien, como parte de los actos previos, se celebrará el concurso para seleccionar la Mejor Primera Sidra del Año, que elige la sidra que presenta las mejores características organolépticas con los toneles recién abiertos. El concurso valora la sidra sobre la madre, es decir, sin trasegar.
La decisión del jurado encargado de determinar la Mejor Primera Sidra del Año 2026 se desarrollará en dos fases. La primera eliminatoria de esta edición será una cata a ciegas abierta al público en la sidrería La Montera Picona de Ramón, el sábado 21 de marzo a las 12.00 horas. En ella, el jurado seleccionará las cinco mejores sidras presentadas, que pasarán a la fase final, que tendrá lugar el miércoles 25 a las 18.00 horas, en la sidrería mencionada. Allí se dará a conocer la sidra ganadora, que pasará a ser la sidra oficial de la XVI Primer Sidre l'Añu.
Como es tradición, se adquirirán 1.000 euros en sidra del lagar ganador para ponerla a disposición de los asistentes al evento que acogerá el recinto ferial Luis Adaro del 2 al 5 de abril. La asistencia a las catas del jurado es abierta al público en ambas jornadas. Asimismo, una vez finalizado el concurso y conocida la sidra ganadora, el público asistente podrá degustar las sidras presentadas con el fin de conocerlas y valorarlas de primera mano.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un quinto sin ascensor en La Calzada por 520 euros: el primer piso que oferta 'Gijón confía alquilando
- El Principado se opone a la entrada de perros en las playas de Gijón ( y del resto de Asturias)
- De un hospital de fauna urbana a perros en piscinas: peticiones para incluir en la ordenanza de bienestar animal de Gijón
- El Principado matiza su postura sobre la entrada de perros a las playas de Asturias: esto es lo que dice el Gobierno regional
- Un hombre, absuelto en Gijón de agresión sexual a una menor: los magistrados cuestionan el relato de la denunciante
- La playa verde del Rinconín: obras para abrir una parte en el verano y un grupo de técnicos ya organizado para diseñar las siguientes fases
- Fallece una mujer de 76 años tras precipitarse desde la ventana de su casa en Gijón
- Funeral en San Pedro por José Niño, el hostelero gijonés que falleció tras caer de la cuesta del Cholo