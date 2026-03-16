"Prímula", la revista del hospital gijonés de Cabueñes, se despide definitivamente: "Es triste, las relaciones con la dirección están rotas"

"Ha sido un lugar en el que la salud y la cultura caminaban de la mano". El traumatólogo Gonzalo Acebal, autor de los editoriales del cuaderno "Prímula", lanzó esta frase para cerrar su discurso en un acto en la antigua Escuela de Comercio que sirvió para presentar el número 40 del cuaderno y para poner el broche a 22 años de creación literaria desde el Hospital de Cabueñes. El punto y final de la actividad de "Prímula", tal y como confirmaron los integrantes del comité de redacción, llega a raíz de que la dirección del complejo sanitario decidiera expulsarles del hospital. "Lo vivimos con mucha tristeza. Las relaciones están rotas", lamentó la coordinadora de la revista, Aurora Rodríguez.

Precisamente, los componentes del comité interpretan que el distanciamiento entre "Prímula" y la dirección de Cabueñes surgió después de que Rodríguez, bibliotecaria del hospital durante numerosos años, criticara en la presentación del número 38 que no le habían concedido una prórroga y que se jubilaba a su pesar. "Solo expresé que esperaba que en un futuro próximo el derecho de los trabajadores a prorrogar su vida activa fuera un derecho objetivo y no subjetivo. Se lo tomaron como un insulto a la clase política, pero simplemente estaba constatando que no puede ser algo arbitrario el hecho de conceder una prórroga", defendió Rodríguez.

La propia Rodríguez agregó que empezaron a temer por el distanciamiento cuando ningún representante de la dirección del hospital acudió a la presentación del número 39, que tuvo lugar en junio. "Eso nos pareció raro. Unos días después advirtieron a las compañeras de que la revista tenía que salir de las instalaciones del hospital y que no se podía hacer allí ninguna actividad relacionada con ella", remarcó la coordinadora de "Prímula".

Un "vínculo" de comunicación entre sanitarios y pacientes

El número 40, cuyo editorial lleva por título "Algo huele mal", simboliza un repaso por las más de dos décadas de una revista "única". En la contraportada, de color negro, aparecen las portadas de todos los cuadernos que han lanzado en esta trayectoria. "La revista ha marcado un hito. No existe ningún caso similar en los hospitales de España. Nos quedamos con que abre la puerta a la cultura dentro del ámbito sanitario y con que hemos constituido un vínculo de comunicación entre el personal y los usuarios", aseveró Rodríguez, antes de sentenciar que "es fundamental que hayamos dado voz a pacientes que antes estaban más discriminados, como los de salud mental".

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En el acto, además de los ya citados, intervinieron Manuel Sieres, Ariel Michelena y Margarita del Valle, componentes del comité. También participaron Luis Miguel Piñera, Natalia Pastor, Natalia Alonso, Marcelo Palacios, Janel Cuesta, Aurelio Fuertes, Elena Alonso y María Ablanedo, entre otros. Para culminar la cita hubo una actuación musical, así como abrazos y felicitaciones para los impulsores de un proyecto que deja huella en la cultura desde el ámbito sanitario.