Prohibido subir al autobús de Gijón con un patinete: los últimos acuerdos del consejo de Emtusa
El nuevo vehículo dará servicio a la zona oeste cuando llegue el año que viene
La exclusión de los vehículos de movilidad personal ya era efectiva de hecho con la aplicación del reglamento de la empresa
Un paso más en la renovación de la flota de autobuses de la Empresa Municipal de Transportes Urbanos (Emtusa). Su consejo de administración acaba de aprobar la adjudicación a la firma Daimler de 15 autobuses artículados híbridos por 7,3 millones de euros. El plazo que tiene la empresa para entregarles es de 13 meses. El acuerdo se alcanzó por unanimidad. Una unanimidad que no se consiguió en la decisión de sacar a licitación la compra de un microbús con un coste estimado de 230.000 euros y 10 meses de plazo para su construcción. El acuerdo salió adelante pero sin el apoyo del representante de Comisiones Obreras –que llevaba además los votos delegados de IU yPodemos–que lo rechazó por no ser un vehículo eléctrico. La intención es que este microbús de servicio e en la zona oeste.
El miedo a los incendios
La reunión del consejo de administración también sirvió para que se aprobase la prórroga del contrato de la red de comercialización para la venta y recarga de las tarjetas de transporte, por 112.000 euros. Un fallo técnico detectado por la Secretaría General llevó a sacar del orden del día la propuesta de licitación de un nuevo sistema informático para la gestión de las nóminas.
Al consejo fue también la propuesta de prohibir, con carácter temporal y siguiendo el calendario marcado por la Dirección General de Tráfico, el acceso al autobús municipal con vehículos de movilidad personal, en concreto patinetes y monociclos eléctricos. Un a prohibición de carácter preventivo ante los problemas que están observándose en otras ciudades con los patinetes. De hecho, las limitaciones que el reglamento de Emtusa impone a los bultos que transporten los viajeros ya impedían entrar con patinetes.
Un beneficio de 2,5 millones para cerrar el ejercicio de 2025
La prohibición se justifica por motivos de seguridad, en referencia a incendios que se generaron partir de patinetes eléctricos. Y se vincula a la resolución del 12 de enero de 2022 de la Dirección General de Tráfico que aprobó el "Manual de características de los vehículos de una o más ruedas dotados de una única plaza y propulsados exclusivamente por motores eléctricos con una velocidad máxima por diseño comprendida entre 6 y 25 kilómetros/hora".En esa resolución se marca enero de 2027 para su revisión tras terminarse el régimen transitorio. Afecta a patinetes y monociclos eléctricos.
El presidente de Emtusa, el forista Pelayo Barcia, presentó a formulación del consejo las cuentas de cierre del ejercicio de 2025. Sobre una cifra récord de viajeros que sobrepasó los 23,5 millones se consiguió un resulado positivo con un beneficio de 2,5 millones, lo que supone un incremento del 19% sobre los beneficios del ejercicio anterior.
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