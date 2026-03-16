Un referente en la FP de Hostelería y Turismo

En el corazón de Gijón, el Centro Integrado de Formación Profesional de Hostelería y Turismo se ha consolidado como un referente en Asturias en la formación profesional pública y gratuita vinculada a los sectores de la hostelería, la restauración y el turismo. Su propuesta educativa destaca por su amplitud y especialización, ofreciendo al alumnado un itinerario completo que va desde la Formación Profesional Básica hasta los ciclos formativos de grado superior, adaptados a las necesidades reales de un mercado laboral en constante evolución.

El CIFP estructura su oferta en distintos niveles. Dentro de los grados D, imparte ciclos formativos de grado medio como Cocina y Gastronomía —en modalidad presencial y semipresencial—, Servicios en Restauración y Panadería, Repostería y Confitería. Estas enseñanzas permiten al alumnado adquirir competencias técnicas y creativas en ámbitos con alta empleabilidad, desde la elaboración culinaria hasta la atención en sala o la producción artesanal de pan y dulces.

En el nivel de grado superior, la oferta incluye Gestión de Alojamientos Turísticos —presencial y virtual—, Agencias de Viajes y Gestión de Eventos —también en ambas modalidades—, Guía, Información y Asistencias Turísticas, Dirección de Cocina y Dirección de Servicios en Restauración. Estos ciclos están diseñados para formar a futuros profesionales capaces de asumir responsabilidades en la gestión hotelera, la organización de eventos, la dirección de equipos de cocina o la planificación de experiencias turísticas.

Dentro de los grados C, el centro ofrece certificados de profesionalidad de la familia profesional de hostelería y turismo. Estos programas, gratuitos y dirigidos tanto a personas desempleadas como ocupadas, refuerzan la cualificación y facilitan la inserción o mejora laboral en un sector estratégico para la economía regional.

Uno de los grandes valores del CIFP son sus instalaciones, concebidas como espacios de aprendizaje en entornos reales. El alumnado practica en cocinas profesionales, aulas pedagógicas de restaurante, cafetería y tienda de pastelería abiertas al público, así como en obradores de panadería y repostería. También dispone de aulas de habitación de hotel y de un singular Aula de la Sidra, en sintonía con la tradición asturiana.

La apuesta por la innovación se materializa en dos Aulas de Tecnología Aplicada: una orientada al turismo, equipada con herramientas de realidad virtual y aumentada y una cabina insonorizada para la grabación de podcasts; y otra centrada en la cocina sostenible y de proximidad. El centro cuenta además con un Aula de Emprendimiento y una Bolsa de Empleo propia que conecta al alumnado con el tejido empresarial.

La metodología se basa en la práctica constante, la colaboración con empresas y la participación en movilidades Erasmus+. A ello se suman concursos de hostelería, congresos sectoriales, catas, maridajes, master class y visitas guiadas, configurando una experiencia formativa integral y conectada con la realidad profesional.