Servicios Sociales pide la colaboración de las asociaciones vecinales de Gijón para erradicar la soledad no deseada

Aumento en las subvenciones, nuevos proyectos contra la soledad no deseada en colaboración con las asociaciones vecinales o la recogida de iniciativas para el plan local de Personas Mayores que está previsto que vea la luz próximamente. Sobre estas cuestiones ha discurrido el último Consejo Sectorial de Personas Mayores, presidido por el concejal de Servicios Sociales, Guzmán Pendás.

Como principales novedades, el edil ha anunciado la apertura de la convocatoria para 2026, una vez se apruebe en la Junta de Gobierno, de las subvenciones en concurrencia competitiva, tanto en la Línea 1, destinada a asociaciones sociosanitarias, cuya dotación ha pasado de 200.000 a 250.000 euros, como en la Línea 2, que engloba a las asociaciones vecinales de la zona rural que organizan homenajes y otras actividades con personas mayores, y que también ha aumentado su presupuesto de 60.000 a 75.000 euros.

Pendás anunció la intención de implementar en otros barrios el modelo Ciudadelas, que se estrenó en El Coto, para potenciar una atención personalizada y promover la autonomía en el servicio a domicilio y llamó a la colaboración de las asociaciones vecinales para elaborar un plan vecinal con el que erradicar la soledad no deseada.

De cara al próximo plan local de Personas Mayores, Pendás ha desvelado la recogida de más de un centenar de iniciativas y medidas que tendrán en cuenta para elaborar el texto definitivo. El concejal ha anunciado la firma de un convenio con la asociación "Cuantayá", enfocada en la lucha contra la soledad no deseada en el barrio de Contrueces y con la Cruz Roja para la subvención de 19.500 euros para el acompañamiento de personas mayores.

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También con Adafa, cuyo convenio ha subido en cinco mil euros, hasta los 55.000 euros, para el acompañamiento de personas con Alzheimer y sus familiares. En el resto de proyectos, Pendás ha destacado la labor de iniciativas como "Caleyando por la vida", "Cuidando a quién cuida" o los talleres de reminiscencia de la Fundación Real Sporting – Marea Rojiblanca o los programas de dinamización de los nueve centros de mayores que hay en la ciudad.