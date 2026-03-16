Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Resultado elecciones Castilla y LeónRescate CudilleroCapitalidad cultural OviedoPescador desaparecidoVíctor Manuel en GijónAcuerdo industria auxiliar
instagramlinkedin

Servicios Sociales pide la colaboración de las asociaciones vecinales de Gijón para erradicar la soledad no deseada

El concejal, Guzmán Pendás, anunció en el Consejo Sectorial de Personas Mayores que se han recogido más de cien propuestas para el próximo plan local de Personas Mayores

Consejo Sectorial de Personas Mayores de Gijón.

Consejo Sectorial de Personas Mayores de Gijón. / LNE

Carlos Tamargo

Aumento en las subvenciones, nuevos proyectos contra la soledad no deseada en colaboración con las asociaciones vecinales o la recogida de iniciativas para el plan local de Personas Mayores que está previsto que vea la luz próximamente. Sobre estas cuestiones ha discurrido el último Consejo Sectorial de Personas Mayores, presidido por el concejal de Servicios Sociales, Guzmán Pendás.

Como principales novedades, el edil ha anunciado la apertura de la convocatoria para 2026, una vez se apruebe en la Junta de Gobierno, de las subvenciones en concurrencia competitiva, tanto en la Línea 1, destinada a asociaciones sociosanitarias, cuya dotación ha pasado de 200.000 a 250.000 euros, como en la Línea 2, que engloba a las asociaciones vecinales de la zona rural que organizan homenajes y otras actividades con personas mayores, y que también ha aumentado su presupuesto de 60.000 a 75.000 euros.

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en Gijón

Pendás anunció la intención de implementar en otros barrios el modelo Ciudadelas, que se estrenó en El Coto, para potenciar una atención personalizada y promover la autonomía en el servicio a domicilio y llamó a la colaboración de las asociaciones vecinales para elaborar un plan vecinal con el que erradicar la soledad no deseada.

De cara al próximo plan local de Personas Mayores, Pendás ha desvelado la recogida de más de un centenar de iniciativas y medidas que tendrán en cuenta para elaborar el texto definitivo. El concejal ha anunciado la firma de un convenio con la asociación "Cuantayá", enfocada en la lucha contra la soledad no deseada en el barrio de Contrueces y con la Cruz Roja para la subvención de 19.500 euros para el acompañamiento de personas mayores.

Noticias relacionadas

También con Adafa, cuyo convenio ha subido en cinco mil euros, hasta los 55.000 euros, para el acompañamiento de personas con Alzheimer y sus familiares. En el resto de proyectos, Pendás ha destacado la labor de iniciativas como "Caleyando por la vida", "Cuidando a quién cuida" o los talleres de reminiscencia de la Fundación Real Sporting – Marea Rojiblanca o los programas de dinamización de los nueve centros de mayores que hay en la ciudad.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Las Casas Baratas del barrio gijonés de El Coto cumplen 100 años desde su planificación: 'Es un orgullo vivir aquí
  2. Un quinto sin ascensor en La Calzada por 520 euros: el primer piso que oferta 'Gijón confía alquilando
  3. El Principado se opone a la entrada de perros en las playas de Gijón ( y del resto de Asturias)
  4. Una funcionaria de Gijón gana el pulso legal sobre el uso turístico de una vivienda y el concepto de 'hospedería
  5. De un hospital de fauna urbana a perros en piscinas: peticiones para incluir en la ordenanza de bienestar animal de Gijón
  6. El Principado matiza su postura sobre la entrada de perros a las playas de Asturias: esto es lo que dice el Gobierno regional
  7. Un hombre, absuelto en Gijón de agresión sexual a una menor: los magistrados cuestionan el relato de la denunciante
  8. La playa verde del Rinconín: obras para abrir una parte en el verano y un grupo de técnicos ya organizado para diseñar las siguientes fases

El martirio de Santa Olaya se esconde en la colegiata San Juan Bautista de Gijón

El martirio de Santa Olaya se esconde en la colegiata San Juan Bautista de Gijón

El futuro de Naval Azul proyecta un nuevo edificio para el Acuario de Gijón y un gran paseo hasta Poniente

El futuro de Naval Azul proyecta un nuevo edificio para el Acuario de Gijón y un gran paseo hasta Poniente

La filósofa cubana Marxlenin Pérez Valdés llega a Asturias: "Somos uno de los países con más libertades, pero hay una guerra mediática"

La filósofa cubana Marxlenin Pérez Valdés llega a Asturias: "Somos uno de los países con más libertades, pero hay una guerra mediática"

Servicios Sociales pide la colaboración de las asociaciones vecinales de Gijón para erradicar la soledad no deseada

Servicios Sociales pide la colaboración de las asociaciones vecinales de Gijón para erradicar la soledad no deseada

Del homenaje a Jorge Ilegal a los documentales de Leiva y Mikel Erentxun: claves de la tercera edición del festival de cine In-Edit en Gijón

Del homenaje a Jorge Ilegal a los documentales de Leiva y Mikel Erentxun: claves de la tercera edición del festival de cine In-Edit en Gijón

La Primer Sidre l'Añu repite en el recinto ferial de Gijón: fechas y claves del popular certamen sidrero

La Primer Sidre l'Añu repite en el recinto ferial de Gijón: fechas y claves del popular certamen sidrero

Una inversión de 4,3 millones para comprar equipos informáticos al personal del Ayuntamiento de Gijón, sus fundaciones y sus empresas

Una inversión de 4,3 millones para comprar equipos informáticos al personal del Ayuntamiento de Gijón, sus fundaciones y sus empresas

Tradición e innovación pedagógica para formar personas competentes, conscientes, compasivas y comprometidas

Tracking Pixel Contents