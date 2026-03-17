Unos 1.500 universitarios estarán mañana en Gijón para entrenar sus habilidades de empleo y conocer las ofertas laborales

Con una afluencia masiva, de en torno a 1.500 personas, y con la participación de más de un centenar de empresas e instituciones, mañana se pone en marcha en el pabellón Central del recinto ferial Luis Adaro el 23º Foro de Empleo de la Universidad de Oviedo. El Foro está organizado por la Universidad de Oviedo y tendrá a Unicaja como entidad patrocinadora. Durará dos días (18 y 19 de marzo) y ya se ha consolidado como "la principal plataforma de empleabilidad universitaria en el Principado".

El encuentro, que repite esquemas de éxito de otras ediciones, permitirá al alumnado y a las personas egresadas conocer de primera mano las oportunidades profesionales existentes en distintos sectores. Entre las iniciativas que se contemplan están las propuestas para "mejorar tu curriculum, tu marca personal y tu presencia en redes profesionales como LinkedIn, de la mano de profesionales en recursos humanos que te asesorarán de forma gratuita", según explican desde la Universidad de Oviedo.

También se entrenará a los alumnos en las estrategias "para afrontar con éxito una entrevista de trabajo", y se les posibilita que conozcan y contacten con empresas e instituciones presentes en el foto, lo que amplía la red de contactos profesionales de los futuros trabajadores.

Otra posibilidad es la de participar en talleres prácticos relacionados con la empleabilidad y la de asistir a conferencias y mesas redondas para conocer mejor la oferta laboral de las empresas participantes, así como diferentes salidas profesionales y experiencias que pretenden que sean una ayuda en las búsquedas de empleos.

Acercanos al talento joven

"La participación de Unicaja en el Foro de Empleo de la Universidad de Oviedo responde a nuestra apuesta por acercar el banco al talento joven y facilitar su incorporación al mercado laboral", señala la directora de Personas y Talento de la entidad, Esther Jaime.

"Este tipo de encuentros nos permite conocer de primera mano las inquietudes de los estudiantes y recién titulados, orientarles sobre los perfiles más demandados y mostrar las oportunidades profesionales que ofrecemos desde una entidad con una fuerte implantación en Asturias", ha indicado Jaime.

Entre las actividades en las que participará Unicaja destacan las "Interview Skills Point", orientadas al entrenamiento de habilidades comunicativas mediante entrevistas -unas rápidas y otras inversas- que permitirán a los participantes practicar su capacidad de síntesis y de respuesta en procesos de selección. Las entrevistas inversas con el personal de Unicaja se realizarán el día 18 de marzo, de 12.00 a 13.00 horas, y entrevistas rápidas, el jueves, 19 de marzo, de 11.00 a 12.00 horas.

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Asimismo, la entidad intervendrá el 18 de marzo, a partir de las 17.20 horas de la tarde en el espacio 'Un café con...', un formato de encuentro cercano y participativo en el que el alumnado podrá dialogar con profesionales sobre los perfiles más demandados y las claves de los procesos de selección, en un entorno distendido que fomenta el intercambio directo de experiencias.