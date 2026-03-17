Más de 300.000 euros para la Feria del Libro y el Arcu Atlanticu, con el no de Vox
La junta rectora de la Fundación de Cultura da el visto bueno a los presupuestos de ambos eventos
La autorización de los gastos que conllevará la ejecución de la Feria del Libro de Xixón, del 17 al 21 de junio, y del festival Arcu Atlánticu, entre el 25 de julio y el 2 de agosto, consiguió el visto bueno de los miembros de la junta rectora de la Fundación Municipal de Cultura. Vox votó en contra de ambos iniciativas. PSOE e IU, por su parte, optaron por la abstención en el caso del Arcu Atlánticu.
La Feria del Libro, que alcanza su décima edición, manejará un presupuesto de 170.000 euros. Una de las novedades del año es la incorporación del cómic, a partir de una colaboración con el grupo Planeta, como una forma de atraer al público más joven.
El fútbol también tendrá un protagonismo especial. Los organizadores del Felix han aprovechado la cercanía del Mundial para montar «El fútbol que une» con mesas redondas y presentación de libros relacionados con este deporte. La producción en asturiano y la narrativa breve también se verán impulsados.
En cuanto al Arcu Atlánticu, con un presupuesto de 194.200 euros, la programación cultural, musical, artística , gastronómica, comercial y festiva se repartirá entre los escenarios de las plazas del barrio de Cimavilla, el centro de cultura Antiguo Instituto, la Escuela de Comercio, la colegiata de San Juan Bautista y el Pueblu d´Asturies.
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