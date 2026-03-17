Los perros en las playas de Gijón generan un nuevo conflicto entre Foro y PP: "Mejor quedarnos como estamos"

"Hay que estar muy seguros para tocar lo que funciona y en este caso quizás sea mejor quedarnos como estamos que hacer unos cambios que, como hemos visto, parece que no dejan contentos a nadie". Aunque aclarando que esa reflexión la hacía como portavoz de Foro y no del equipo de gobierno, el forista Jesús Martínez Salvador, defendió así mantener la situación actual del acceso de los perros a la playa.

Una situación que abre el arenal del Rinconín a los canes durante todo el año pero limita el acceso a la playa de San Lorenzo a los meses fuera de la temporada de baños –entre el uno de octubre y el 30 de abril– y entre las escaleras 2 a 8. Al resto de playas de la ciudad ahora mismo el acceso está prohibido.

La posición "conservadora" de Foro supone un desencuentro con los cambios que desde la concejalía de Medio Ambiente, que lidera el edil popular Rodrigo Pintueles, se han planteado en el borrador de la ordenanza de bienestar animal, que acaba de terminar su fase previa de participación con su paso por el consejo sectorial del área.

A partir de una alegación del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) se estimó incluir en el texto de la ordenanza la prohibición de entrada de los perros al Rinconín. En cuanto al acceso al arena de San Lorenzo no hay una decisión final tomado pero es cierto que el documento del borrador abre la puerta a que los canes puedan bajar al arenal en los meses de baño, entre las diez y media de la noche y las seis de la mañana. El resto del año el acceso sería las 24 horas del día. Siempre entre las escaleras 2 y 8.

Perros en la playa de San Lorenzo. / Ángel González

La posibilidad de abrir las playas a los perros en las noches de verano ha generado una gran polémica entre los usuarios del arenal con opiniones encontradas. A esa polémica se sumaba el portavoz de Foro. Martínez Salvador defendió no romper la convivencia que "ahora mismo hay. El acceso de los perros a la playa de San Lorenzo fuera del periodo estival no genera mayores problemas, como tampoco lo genera el hecho de que durante todo el año se utilice la playa del Cervigón también para los canes".

Pendientes de informes técnicos

El concejal forista de Urbanismo recordó que fue durante el anterior mandato de Carmen Moriyón cuando se fijó el uso exclusivo de la playa del Rinconín para los perros. Una decisión de la que, dijo, no reniegan, al contrario "estamos orgullos de haberla adoptado y de cómo ha evolucionado y de cómo la ciudadanía disfruta de ello".

Martínez Salvador entiende que su socio de gobierno, el PP, estará abierto a hablar del asunto. Por otra parte, el edil de Medio Ambiente, Rodrigo Pintueles, ha recordado en varias ocasiones que el proceso de elaboración de la ordenanza está en su fase preliminar y queda mucho camino por recorrer hasta que se defina el articulado.

Aún está pendiente la recepción de los informes técnios de diferentes servicios municipales y luego se tramitará en comisión para que los grupos políticos- los de la oposición y los del gobierno si quieren–incluyan enmiendas. El PP como partido no ha fijado su posición y Pintueles, como edil del área, ha defendido la búsqueda de una ordenanza con el mayor consenso posible.