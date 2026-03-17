Cuenta atrás para el fin definitivo del Soccer World: arrancan las cuatro semanas del plan de demolición

Salvo inconveniente de última hora hoy comenzará la cuenta atrás para el definitivo final del Soccer World. Aquel gran complejo deportivo que abrió sus puertas en septiembre de 2011, a partir de una concesión municipal a 40 años, con 10 pistas de pádel y ocho campos para la práctica de fútbol 5, y al que el paso del tiempo y el abandono de sus gestores acabaron convirtiendo en un foco de insalubridad , inseguiridad y quebraderos de cabeza para los vecinos del entorno de Nuevo Gijón, Perchera y La Braña. Y para el Ayuntamiento, que se vio envuelto en un largo y complejo proceso para poder dar por resuelta esa concesión y volver a tener libre ese suelo.

La previsión es que en las próximas horas entren los primeros operarios que se van a encargar del proceso de demolición de lo que queda, tras años de deterioro y vandalismo, del complejo deportivo. Hoy se harán labores de desbroce para comenzar al día siguiente con los primeros trabajos directamente relacionados con el derribo de la instalación. La obra ha sido adjudicada a la empresa Posada Organización, que presentó un oferta de algo más de 31.000 euros sobre un presupuesto de licitación fijado en 71.155 euros. El plazo de ejecución de la obra es de 28 días, así que a finales de abril el Soccer solo será pasado. Esta operación de derribo está bajo la responsabilidad de la concejalía de Infraestructuras, que lidera el forista Gilberto Villoria.

La demolición abre el camino a poder recuperar ese espacio para la práctica deportiva. Algo que se trabaja desde el área municipal de Deportes, que lidera el edil popular Jorge Pañeda, con la idea de sacar adelante el proyecto a lo largo de este año y poder ver obras en marcha en 2027. De la envergadura final de la iniciativa dependerá que se impulso directamente desde el Patronato o desde el Ayuntamiento.

En todo caso la idea, como explicó Pañeda recientemente en una comisión, es generar allí una «Ciudad del pádel» con dos pistas exteriores y ocho cubiertas. El complejo incluiría circuito de running, zona de fitness, pista polideportiva, cafetería, vestuarios, tienda, ludoteca, área médica y una terraza. Esas son, en principio, las condiciones mínimas que fijará el Ayuntamiento en el pliego de condiciones de la concesión. Sobre ella, las empresas que presenten ofertas podrán hacer todo tipo de mejoras.

Un aparcamiento para los vecinos y otro para los usuarios

Alrededor del complejo deportivo se habilitarán 140 plazas de aparcamiento organizadas, en principio, en dos parkings diferenciados: uno para los vecinos y otro para los usuarios de las instalaciones deportivas. También estarán abiertas al uso vecinal las zonas de juegos infantiles y de mayores que se plantea ubicar en el entorno. Y la pista de running. Los vecinos también habían dejado ver la necesidad aprovechar la ocasión para sumar más zona verde al barrio. Algo que se tendrá en cuenta en el diseño final de la actuación.

En cuanto al proceso de demolición que ahora arranca, el proyecto técnico fijó que, dada la situación actual de la edificación, se haga de manera global sin desmontar parcialmente elementos como instalaciones, falsos techos o divisiones interiores. Al comienzo de la demolición se rodeará de una valla, verja o muro de altura no menor de 2 metros. El orden de demolición se efectuará –en general –de arriba hacia abajo y tras la demolición se fijará un cierre perimetral de la parcela formada por malla de simple torsión de 1,5 metros de altura.