Educación abrirá la preinscripción para todos los curso de infantil y primaria en el colegio Nuevo Roces, para valorar la demanda real del centro
El objetivo es comprobar la necesidad de que el próximo curso abra al completo la nueva escuela, como piden las familias
A. R. / E. P.
El próximo día 14 de abril Educación abrirá el proceso de preinscripción de los alumnos en los colegios para el curso 2026-2027. Y la Consejería ha decidido que en el caso del nuevo colegio que se abrirá en Gijón, el del barrio de Nuevo Roces, la preinscripción se va a hacer para todos los cursos, pese a que las intenciones de la Administración es que no haya aulas abiertas en todos los cursos. Aún así, la preinscripción se permitirá con el fin de hacer un diagnóstico de la demanda real por parte de las familias, según han confirmado fuentes de la comunidad educativa.
Según las mismas fuentes, lo que se busca con ello es saber el número real de niños que solicitan plaza, para estudiar, con esa base, la necesidad de que el colegio comience con todos los cursos, incluidos cuarto y sexto de primaria, tal como les han trasladado desde la asociación vecinal de Nuevo Roces.
Hace solo unas semanas el Principado modificaba -a petición del barrio- sus intenciones iniciales y confirmaba que el colegio se inaugurará en septiembre con el segundo ciclo de Infantil completo (3 a 6 años), el primer ciclo de Primaria (1º y 2º) y los cursos 3º y 5º. El plan inicial pasaba por arrancar con primero de Infantil y primero de Primaria, con dos aulas en cada curso, una idea con la que los vecinos no estaban de acuerdo.
Los padres y la asociación vecinal han continuado el contacto con la Consejería, y ahora se produce la nueva novedad, al permitir desde el departamento educativo del Principado que al menos la preinscripción se abra para todos los cursos, como forma de comprobar qué número real de niños es el que se apuntaría al nuevo centro educativo.
Las familias podrán presentar las solicitudes de admisión para el centro elegido como primera opción entre el 14 y el 24 del próximo mes de abril.
La publicación de la lista provisional de admisiones y exclusiones en cada centro está programada para el 6 de mayo, mientras que el periodo de alegaciones abarcará del 7 al 11 del mismo mes. Las listas definitivas se darán a conocer el 28 de mayo.
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