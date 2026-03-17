Una "excusa torticera": Podemos e IU afean a Educación el retraso en la licitación para el nuevo modelo de comedores escolares de Gijón
Las formaciones solicitarán la convocatoria de un Consejo Escolar Municipal extraordinario y piden al edil Jorge Pañeda "más seriedad" en lo referente a la alimentación de los alumnos
Podemos e IU aseguran que Jorge Pañeda, concejal de Deportes y Educación, utiliza una "excusa torticera" para retrasar la licitación del cambio de modelo de los comedores escolares de Gijón. Un modelo que pasará de línea fría a línea caliente. Olaya Suárez, portavoz de Podemos en el Ayuntamiento, y Alejandro Farpón, edil de IU, han cuestionado la explicación del popular, que señaló que la próxima entrada en vigor del nuevo Real Decreto estatal sobre alimentación saludable en los centros educativos está dilatando la elaboración de los pliegos.
Olaya Suárez reprochó que "precisamente el Real Decreto se aprobó hace un año, en abril de 2025, y sus contenidos son públicos desde entonces". "Llevamos desde antes de eso hablando de la nueva licitación, se habían comprometido a tenerla en enero y desde la concejalía nunca se había señalado esta norma como un obstáculo", prosiguió la edil, que reclamó "una vez más" al gobierno municipal "más seriedad cuando hablamos de la alimentación de los niños y las niñas de nuestro concejo". Una reivindicación que también han hecho varias asociaciones de padres y padres y la Federación de Asociaciones de Familias del Alumnado Miguel Virgós.
Por su parte, Alejandro Farpón ha mostrado su preocupación por los plazos de licitación, indicando que "nos tememos que en septiembre iniciemos un nuevo curso sin el nuevo modelo de comedor, a pesar de que ese fue el compromiso repetido a lo largo de estos meses por el concejal de Educación". El edil de IU advirtió de que "el mandato se acaba y es momento de que el señor Pañeda cumpla lo que prometió a la comunidad educativa". Ambas fuerzas políticas solicitarán la convocatoria de un Consejo Escolar Municipal extraordinario para que el gobierno local "ofrezca las explicaciones oportunas, porque la infancia de Gijón no puede estar a expensas de las negligencias de los responsables políticos".
Reunión con el Principado
Jorge Pañeda, por otro lado, mantuvo este martes una reunión con la presidenta del Consejo Escolar del Principado de Asturias, María Luz Pontón. Sobre la mesa, la posibilidad de ofrecer charlas formativas de cara a fomentar la participación de los alumnos en los consejos escolares. "También nos pidió que la podamos incluir, a ella o a algún miembro, en los consejos escolares de tres colegios", apuntó Pañeda.
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