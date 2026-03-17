Gijón tiene 1.200 casas en venta, un cuarto de las que había hace una década

Con sus puntos en común y sus diferencias, Ayuntamiento y Principado expusieron este lunes sus posturas, diagnósticos y estrategias en materia de vivienda. Lo hicieron en una mesa redonda organizada por la Sociedad Cultural Gijonesa y el Ateneo Obrero, en la que Jesús Martínez Salvador, portavoz del gobierno local y concejal de Urbanismo, reivindicó que la única solución "realista" pasa por "aumentar la oferta", con fórmulas como la movilización de casas vacías o el incremento de la construcción. En ese sentido destacó el Plan Llave, destinado a crear vivienda pública y cuyo desarrollo urbanístico sigue en marcha. Tanto el forista como Daniel Sánchez, director general de Vivienda del Principado, subrayaron que es indispensable la "coordinación" entre administraciones. "El acceso a la vivienda debe quedar fuera de cualquier batalla partidista", aseguró este último.

Por la izquierda, Daniel Sánchez, Jesús Martínez Salvador, María Luengo, Pedro Roldán y Luis Pascual, en la Escuela de Comercio, antes del acto. / Marcos León

El acto tuvo lugar en la Escuela de Comercio. Moderó el coloquio la periodista María Luengo, que tildó el problema de la vivienda como "estructural". El encuentro refrendó las distintas visiones entre Gijón y Principado en relación a las zonas tensionadas. El Ejecutivo regional plantea declarar La Arena y Cimavilla como zonas de mercado residencial tensionado. "Somos muy escépticos", confesó Jesús Martínez Salvador, que argumentó que este paso provocaría una merma en la oferta de alquiler. "Si prospera la declaración, esperamos que no se imponga ninguna medida, sino que se acuerden", insistió. "No soy partidario de topar por topar, pero un mercado incontrolado tampoco funciona", replicó Daniel Sánchez.

Jesús Martínez Salvador, en primera instancia, ofreció algunos datos. Señaló que en 2017, en Gijón, había 5.000 viviendas en venta. En 2026, 1.200. El forista indicó que en los últimos tiempos ha habido una "reducción drástica de la oferta" y que, combinada con el aumento de la demanda, esto da pie a "una ecuación muy complicada", con la consiguiente subida de los precios. Martínez Salvador ensalzó las "políticas ambiciosas" del Consistorio en este mandato, con el Plan Llave como plan estrella. También aludió a la cooperación con el Ejecutivo regional, por ejemplo para la cesión de suelo municipal para edificar pisos de alquiler asequible. "Espero que muy pronto sea una realidad", manifestó el forista, que, eso sí, incidió en que la ciudad tiene mucho que decir por su cuenta. "Gijón no se puede limitar a ceder una parcela al Principado", sostuvo.

El portavoz del gobierno local desgranó algunas de las iniciativas locales, como la rehabilitación de barrios degradados, la posibilidad de proyecto de "cohousing" o el programa "Gijón, confia alquilando" que promueve Emvisa. También abogó Martínez Salvador por ir de la mano con el sector de la construcción y por "maximizar" el número de viviendas que se construyan. "Es un problema que no admite más demoras", proclamó el forista, que señaló que se está trabajando en el desarrollo de entre 150 a 200 viviendas mediante la fórmula de derechos de superficie. Y que ya hay trabajos "en serio" a nivel urbanístico para crear unas 290 viviendas protegidas en el entorno de Carlos Marx, si bien es una iniciativa "a medio plazo" y "engranada con el futuro del plan de vías".

Una de las dificultades que puso sobre la mesa Daniel Sánchez en cuanto a vivienda es el "parque público históricamente reducido". También habló de la Ley de Vivienda, en tramitación parlamentaria. "Si no se valora positivamente, no se apoyará", recalcó Jesús Martínez Salvador. Al acto acudió Adrián Pumares, diputado de Foro. Daniel Sánchez aludió a las 250 viviendas para alquiler joven que se están levantando en el antiguo solar de Peritos. "No son suficientes; necesitamos más", aseveró.

Los pisos turísticos salieron asimismo a la palestra. Martínez Salvador festejó que, desde la entrada en vigor de la Ley de Turismo, este tipo de viviendas "han caído en picado". "Están controladas", profundizó el forista, que afirmó que la conversión de bajos comerciales en vivienda puede hacerse "pero no de cualquier manera", y siempre velando por que estas casas sean "dignas". Retomando esa colaboración institucional, Jesús Martínez Salvador fue claro. "Vamos a ceder parcelas y después las que hagan falta; y queremos que nos echen una mano, ningún esfuerzo es prescindible", apostilló.

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Momentos de tensión por los casos de desahucio

Los momentos más tensos de la charla se produjeron al final con las intervenciones de algunos asistentes. Una representante del Sindicato de Inquilinos defendió el derecho a una "vivienda gratuita y universal". También se preguntó por los casos de desahucio previstos en la ciudad. Resaltó Daniel Sánchez que el departamento de mediación de Vipasa siempre ha hecho su labor. "Nadie se va a la calle por dejar de pagar un año", subrayó el director general de Vivienda, que agregó que "no hay ningún solo desahucio por impago que no haya sido negociado".