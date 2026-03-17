Gijón llora a Miguel Fanjul, socio número 1 del Sporting y del Club de Regatas, un ejemplo de "pasión y fidelidad" por el deporte

Gijón pierde un pedazo de su memoria. Miguel Fanjul Calleja, uno de sus vecinos más ilustres, falleció en la tarde de este lunes a los 102 años de edad y deja huérfanos al Sporting y al Club de Regatas, de quien era en ambos casos el socio número 1. “Por suerte, pudo disfrutar muchísimo de su vida. Disfrutó tanto de ella como nosotros de él”, señala una de sus hijas, María Fanjul, que agradece los mensajes que está recibiendo la familia.

Clásico gijonés como la calle Corrida, calle que frecuentó durante gran parte de su vida, formó parte de la directiva rojiblanca, en los años en los que la entidad era un club de socios. Lo hizo como contador, bajo la presidencia de Víctor Felgueroso.

Miguel Ángel Fanjul Calleja nació el 18 de mayo de 1923, al principio de la gijonesa calle de Begoña. A los dos años, su familia se trasladó a vivir a Cimavilla, a la calle de las Cruces, donde creció. Estudió en la Escuela de Comercio de Gijón, donde obtuvo el título de profesor mercantil. Empezó a trabajar antes de salir de la Escuela de Comercio, en la Fábrica de Moreda. Se jubiló con 66 años como director comercial de Trefilería Moreda, donde también desempeño los puestos de jefe administrativo y comercial. Se casó en el año 1949 con Elena de Viedma, con la que tuvo cuatro hijos: Elena, Miguel, Juan y María.

"La rutina es la de siempre. Leo LA NUEVA ESPAÑA, doy una vuelta, tomo algo en el Dindurra y para casa. Ahora estoy demasiado tiempo encerrado en casa", contaba Miguel Fanjul a las puertas del verano de 2024, reñido con una movilidad que limitaba su libertad. Apasionado sportinguista, recordaba su paso por la directiva con orgullo. "Presta, ¡claro que presta!, pero lo único que hay que ser para llegar a ser socio número 1 del Sporting es viejo", apuntaba Miguel Fanjul, con la socarronería gijonesa que siempre le acompañó, sobre el valor de su vinculación como socio del Sporting.

El "capitán" de la Mareona

Hace dos días Fanjul, ya enfermo, preguntó por cómo iba el Sporting. “Eran sus dos pasiones, el Sporting y el Club (de Regatas). De joven había tenido barco y navegaba y le daba mucha importancia a ser el socio número 1”, completa su hija. “Creo que fue una persona que se hizo querer. Conocía a mucha gente y tenía una manera de hablar muy suya, muy afable. Cuando veía a la Mareona decía que él era su capitán”, añade María Fanjul.

Una caída doméstica hace un par de semanas deterioró la salud de un Fanjul que hasta entonces se mantenía en bastante buena forma salvo por algún problema de movilidad. Con su familia había hecho ya la broma de querer cumplir los 103, “como la marca de coñac”, y mantenía una buena memoria y su buen trato de siempre.

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En el Sporting saben que se marcha uno de los suyos. “Es un día muy triste. Todos lamentamos mucho la pérdida de Miguel, con quien hemos mantenido el contacto en los últimos años pese a su avanzada edad. En 2023 fuimos Redondo y yo a visitarle a su domicilio. Le entregamos una camiseta firmada por su cumpleaños número 100”, cuenta Joaquín Alonso, responsable de relaciones institucionales del club rojiblanco, que recuerda haberse sorprendido aquel día de la “capacidad para conversar” del gijonés a sus años. "Pudo disfrutar hasta el final de su Sporting, con el honor de ser nuestro socio número uno. Lamentamos su fallecimiento y trasladamos las condolencias de su Sporting a todos los familiares y seres queridos de Miguel. Le echaremos de menos", añade Alonso. José María Landa, presidente del Club de Regatas, recuerda con cariño que en sus instalaciones fue donde Fanjul conoció a quien sería su mujer, Elena de Viedma, fallecida en 2024. “Ha sido un auténtico honor contar durante tantos años con una persona que vivió el Club con tanta pasión y fidelidad”, completa.