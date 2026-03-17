Gijón prepara un plan para acabar con los locales comerciales vacíos: un registro abierto a arrendatarios y ayudas a quien quiera ocuparlos

La proliferación de locales comerciales vacíos en las calles es una realidad visible en el centro Gijón pero también en sus barrios, y que afecta de manera negativa tanto a la capacidad económica de la ciudad como a la imagen de sus calles, donde la alegría de los escaparates da paso a la suciedad y el abandono. Fomentar la ocupación comercial, reducir el número de locales comerciales vacíos e impedir su deterioro son parte del compromiso adquirido por el Ayuntamiento de Gijón, de forma consensuado con la Unión de Comerciantes de Asturias, en el Plan Local de Orientación Comercial (PLOC). Un plan enmarcado en el pacto de concertación "Gijón Futuro" y cuyo desarrollo desde el ámbito municipal corresponde a Gijón Impulsa.

El documento, con un horizonte temporal que alcanza al año 2028, compromete la puesta en marcha desde el Ayuntamiento de un plan de acción con cinco actuaciones a ejecutar a lo largo de todo su periodo de desarrollo. El punto de partida es la elaboración de una base de datos de locales, como explicó el portavoz del gobierno local, Jesús Martínez Salvador, en el último Pleno a preguntas del PSOE. Pero no se queda solo en eso.

Esa base de datos de locales se hará cruzando la información del impuesto de actividades económicas (IAE) con las de licencias municipales con el objetivo de que cada local comercial de la ciudad tenga una ficha con sus características y estado. Una vez conformada la base de datos, se explica en el texto del Plan de Orientación Comercial, se iría actualizando con la incorporación de todas las acciones referidas a ese local emanadas de los distintos servicios municipales: urbanismo, licencias, medio ambiente, policía local…

Y partir de la información disponible en esa base de datos se hará un registro de locales vacíos en disposición de ser puestos en el mercado. La idea es que ese registro pueda ser consultado por los profesionales inmobiliarios y los potenciales arrendatarios.

Otro de los compromisos municipales en este sentido pasa por intensificar la vigilancia sobre el estado de los locales comerciales desocupados, especialmente de aquellos que lo estén durante largo tiempo. Además, se plantea la posibilidad de realizar una convocatoria anual de ayudas, o premios, para proyectos de utilización de locales desocupados en actividades de dinamización comercial o de colaboración entre comerciantes.

Y, por último, se trataría de estudiar la posibilidad de establecer un programa específico de ayudas para la instalación de pequeño comercio minorista en locales vacíos situados en viales comerciales troncales.

Más cuidados con los viales comerciales

Las medidas que conforman esta hoja de ruta se incluyen en el PLOC en el apartado de Mejora de calles y espacios comerciales. Un espacio que compromete al Ayuntamiento en la realización de programas de actuaciones en los viales comerciales con el objetivo de mejorar el mobiliario urbano, la iluminación, la accesibilidad y la limpieza.

Con la condición de sugerencia, y desde la participación de los comerciantes y los residentes en la zona, el PLOC abre la puerta a incluir en estos programa de actuación municipal una ampliación de las zonas peatonales y de baja velocidad mediante el uso de la plataforma única. Otra idea de los redactores del plan es que se fije un canal de comunicación reservado a los comerciantes para que puedan comunicar directamente al Ayuntamiento cualquier tipo de incidencia.

El asunto de los locales vacíos llegó al Pleno a partir de un ruego del PSOE que planteaba estudiar la vía para que negocios que ahora están en entresuelos o plantas altas de bloques residenciales pasen a estar a pie de calle. De tal manera que se liberara espacio para vivienda en los bloques y se ampliara la ocupación de locales en las calles. El equipo de gobierno no tiene previsto, en principio, plantear cambios sobre los usos de entresuelos. Ni tampoco, por ahora, ampliar las opciones de cambio de uso de local a vivienda, que es una de las salidas que se están dando a los bajos vacíos. Igual que su transformación en negocios de trasteros. La Unión de Comerciantes ha sido firme en el rechazo de cualquier opción que limite el uso comercial de los bajos.