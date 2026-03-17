Cada gijonés genera 464 kilos de basura.. pero solo separa para reciclar 169: los preocupantes datos del reciclaje en Gijón

Cada gijonés generó 464 kilos de residuos a lo largo del pasado 2025, de los que 169 kilos se han separado para reciclar. Son siete kilos más de basura por persona que el año anterior y tres kilos más para reciclar. Estos datos colocan la tasa de reciclaje en Gijón en un 36,42 por ciento. Una cifra que evidencia la situación de estancamiento en este tema que se vive en la ciudad teniendo en cuenta que la tasa en 2024 era de un 36,34%. Todos estos datos aparecen en el informe realizado por el servicio de residuos sólidos urbanos de Emulsa que se presentará a los miembros del Consejo municipal para la prevención y gestión de residuos y el fomento de la economía circular. El consejo ha sido convocado por el edil Rodrigo Pintueles, concejal de Medio Ambiente y presidente de Emulsa.

El estancamiento del reciclaje es evidente y los datos, indica el propio informe de Emulsa, "preocupantes". De hecho, para intentar romper la tendencia y cumplir con la normativa europea, Gijón cerraba el año pasado su Plan municipal "Residuos cero", con una serie de medidas a implementar hasta el año 2030. Entre las medidas que Emulsa destaca por su impacto a corto plazo está la implantación de puntos limpios de cercanía –que eviten tener que desplazarse a los puntos limpios de Somió, Tremañes, Roces y La Calzada –, el incremento de las recogidas selectivas de restos de poda y siega con la incorporación de cien nuevos contenedores y la ubicación de más contenedores de recogida de restos textiles.

En este contexto hay que tener en cuenta la decisión de Emulsa de volver a tener operativas las cerraduras que impiden acceder sin tarjeta ciudadana a los contenedores de orgánica. Razón que, para los técnicos de Emulsa, justifica que en 2025 la recogida de ese tipo de residuos bajara un 8,1,%, quedándose en 4.550 toneladas. Eso sí, se ha mejorado en la calidad de esos residuos, que era lo que se pretendía ya que un alto nivel de impropios dificulta su reciclado. Tras la puesta a punto de las cerraduras el nivel de impropios bajó del 40 al 10%.

Un contenedor de orgánica, en primer término, junto a otro de fracción resto. / Lne

Siguiendo con los vertidos que se recogen en los contenedores en vía pública creció en un 1,4% la recogida de cartón y en un 0, 1% la de envases. El vidrio bajó un 0,8%. Mayor, sobre un 5%, ha sido la mejora en la recogida de cartón comercial, con 435 toneladas. El vidrio hostelero se mantiene en 157 toneladas recogidas.

Roces, el punto limpio con más usos

Por su parte, en los cuatro puntos limpios de la ciudad se recogieron 19.319 toneladas, un 9% más que el año anterior. El 52% del total se recoge en las instalaciones de Roces.

Todo ello teniendo en cuenta que Emulsa gestionó el año pasado un totalde 128.765 toneladas de basura. Un 2,8% más que el año anterior. De ese total, no reciclables fueron 81.865.

Los datos de 2025 acompañarán el debate en el consejo sectorial sobre el estado y avances del plan "Residuos Cero". También se dará a los consejeros información sobre el proyecto europeo "Clear Cities", liderado por Emulsa y cofinancido por Interreg, para promover durante 4 años políticas de gestión de residuos urbanos sin emisiones de carbono.