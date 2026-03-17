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Un grupo de médicos aborda el edadismo en Gijón a través de una mesa redonda

La cita arrancará a las 18.00 horas en el Centro Municipal Integrado de La Arena

Centro Municipal de La Arena.

Centro Municipal de La Arena.

Nico Martínez

El Comité de Ética para la Atención Sanitaria del área V continuará este miércoles con las actividades de las "Jornadas de Bioética desde otras miradas". El Centro Municipal Integrado de La Arena acogerá a las 18.00 horas la proyección de la película "Elsa y Fred", de Michael Radford, y un coloquio posterior sobre el edadismo.

La película que se proyectará es una comedia dramática que aborda la vejez de manera positiva y asertiva, mostrando que el amor y la felicidad no son exclusivos de la juventud.

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Tras la película dará comienzo una mesa redonda sobre edadismo, que será coordinada por la oftalmóloga Rita de la Cruz y la enfermera Elena Rionda. Los participantes serán la pediatra jubilada Adela Fernández; el residente en Medicina Interna del HUCA Luis Oricheta; Amparo Rodríguez, geriatra del Hospital Cruz Roja, y Miguel Cedeira, alumno de Cocina en la Universidad Popular.

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