Un grupo de médicos aborda el edadismo en Gijón a través de una mesa redonda

El Comité de Ética para la Atención Sanitaria del área V continuará este miércoles con las actividades de las "Jornadas de Bioética desde otras miradas". El Centro Municipal Integrado de La Arena acogerá a las 18.00 horas la proyección de la película "Elsa y Fred", de Michael Radford, y un coloquio posterior sobre el edadismo.

La película que se proyectará es una comedia dramática que aborda la vejez de manera positiva y asertiva, mostrando que el amor y la felicidad no son exclusivos de la juventud.

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Tras la película dará comienzo una mesa redonda sobre edadismo, que será coordinada por la oftalmóloga Rita de la Cruz y la enfermera Elena Rionda. Los participantes serán la pediatra jubilada Adela Fernández; el residente en Medicina Interna del HUCA Luis Oricheta; Amparo Rodríguez, geriatra del Hospital Cruz Roja, y Miguel Cedeira, alumno de Cocina en la Universidad Popular.