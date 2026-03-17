Guillermo Simón convierte en poemas pintados su visión del Cantábrico, con el apoyo de una decena de autores asturianos
Una exposición con 28 obras del pintor de Villaviciosa, que se instalará en la Colegiata de San Juan Bautista, es el acto central con el que Asturias Capital Mundial de la Poesía celebra el día Mundial de la Poesía
A. R. / E. P.-
La exposición pictórica "La poesía y la mar", con la obra del maliayo Guillermo Simón como protagonista, será una de las actividades centrales de la programación propuesta por la asociación cultural Asturias Capital Mundial de la Poesía para conmemorar el 21 de marzo, declarado por la ONU, Día Mundial de la Poesía.
La muestra, organizada en colaboración con la Fundación Cajastur, se inaugurará este viernes 20 de marzo, a las 19.00 horas y, podrá visitarse hasta el próximo 26 de abril en la Colegiata de San Juan Bautista de Gijón. Lo que se ha propuesto para esta muestra es "un diálogo íntimo entre disciplinas artísticas", de la mano del pintor Guillermo Simón y usando como apoyos los versos de escritores asturianos como Berta Piñan, Aurelio G. Ovies, Xuan Bello, Ángeles Carbajal, César Iglesias, José Luis Argüelles, José Luis García Martín, Ceferino Montañés, Agustín A. Biscayar, Javier Almuzara, Dalia Alonso, Pablo Antón Marín y Carolina Sarmiento, entre otros.
Serán 28 obras las que presente Guillermo Simón, en las que ofrece su particular y recurrente visión del Cantábrico. "El visitante podrá vivir una experiencia donde la palabra se transforma en color y la imagen se vuelve poema", según los organizadores.
Desde Asturias Capital Mundial de la Poesía, fundada por Graciano García -periodista y director emérito de la Fundación Princesa de Asturias- y que cuenta en la actualidad con más de 18.000 fundadores, se muestran ilusionados con el resultado de esta iniciativa en la que "la poesía contemporánea emerge con fuerza de la mar embravecida de Guillermo Simón, con imágenes de las que brotan versos universales que salpican nuestras vidas", señalan.
Por su parte, Simón reconoce que esta exposición no es una muestra más en su dilatada carrera, "es el resultado de un compromiso creativo que nació hace ahora casi dos años". "A propuesta de Graciano García, me sumerjo en una travesía de 24 meses de trabajo ininterrumpido con el objetivo no solo de pintar la mar, sino traducir la poesía al pigmento", apunta.
Para el pintor, la mar es el primer poema que el mundo escribió, una voz grave y persistente que existía antes que nuestras palabras. "Neruda necesitaba del mar para aprender conciencia; Alberti le reprochaba su destierro; Borges lo soñaba eterno. Yo lo miro como quien regresa a un lugar sagrado", afirma.
Todos los formatos
En la exposición conviven obras de pequeño formato hasta lienzos de 180x180 cm, donde el Cantábrico se manifiesta como un organismo vivo. La técnica empleada se centra en la atmósfera y la veladura.
"Cada trazo es un verso. El color fluye como la marea, dejando que el silencio se cargue de significado", explica Simón. La exposición contará con un programa paralelo de actividades dirigido a diferentes colectivos, entre ellos la comunidad educativa del Principado de Asturias con propuestas específicas para las diferentes etapas formativas.
"De esta forma, se brinda la oportunidad para que las nuevas generaciones cultiven su amor por la literatura y el arte", señalan desde Asturias Capital Mundial de la Poesía. También se está trabajando en la organización de una maratón poética, en un encuentro con artistas de diferentes disciplinas que tiene a la mar como fuente de inspiración y en una mesa redonda a la que se invitará a participar a los escritores que han colaborado en la exposición. Por su parte, la música también estará presente, en este caso, en la inauguración de la mano del Orfeón del Real Grupo de Cultura Covadonga.
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