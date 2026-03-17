Miriam Álvarez, neuróloga del hospital gijonés de Cabueñes: "Los próximos años serán claves para mejorar la calidad de vida de personas con alzhéimer"

La neuróloga Miriam Álvarez Álvarez (Ermua, País Vasco, 1989), quien trabaja en el Hospital de Cabueñes desde 2021, participará mañana miércoles, día 18 de marzo, en la jornada científica "Alzhéimer, superando mitos", que arrancará a las 18.00 horas en el Centro Municipal Integrado de El Coto. Esta cita la organiza la Fundación para el Fomento en Asturias de la Investigación Científica y la Tecnología (Ficyt), de la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo del Principado de Asturias, en colaboración con la dirección general de Innovación del Ayuntamiento de Gijón.

¿Cuáles son los mitos sobre el alzhéimer que todavía persisten?

Uno de los más importantes es que es una enfermedad contra la que no se puede hacer nada. Es cierto que es una enfermedad que no tiene tratamiento, pero a día de hoy existen avances que nos permiten mejorar la calidad de vida de estos enfermos y de sus familiares. Hay cambios en el apartado diagnóstico, que permiten diagnosticar de forma más temprana, y también hay otros a nivel de tratamientos que están a punto de aprobarse y que son bastante esperanzadores en relación a la evolución de la enfermedad.

¿A cuáles se refiere?

Al donanemab y al lecanemab. El mecanismo de los dos tratamientos es similar. La novedad que traen es que podrían ser potencialmente modificadores de la enfermedad. Eso es positivo porque este era un terreno que llevaba parado muchísimo tiempo. El último tratamiento comercializado para esta enfermedad fue la memantina, que salió en 2003. Siempre es positivo que salgan cosas nuevas. Estas dos están aprobadas por la Agencia Europea de Medicamentos y están pendientes de ser aprobados por el Ministerio.

¿Ha cambiado la percepción social sobre la enfermedad en los últimos años?

Sí. Principalmente, lo que hay es una mayor concienciación porque el problema es que antes no se comentaba nada y el que lo padecía y su familia lo vivían en silencio o sin apoyo a nivel social. Por suerte, esa perspectiva está cambiando e iniciativas como esta jornada nos van a ayudar mucho.

¿Cómo ve los próximos años?

Van a ser claves y se van a producir cambios positivos. Evidentemente, la mejora no va a ser de la noche a la mañana porque la enfermedad es muy complicada. Por ello, no creo que vayamos a curarla, pero sí que vamos a poder mejorar mucho la calidad de vida de estos enfermos.

¿De qué forma se trabaja en Cabueñes con estos casos?

Tenemos una consulta especializada en las demencias en general. A través de ella se permite el acceso de una forma más directa y un seguimiento más efectivo del paciente. Además, nos permite llevar a cabo métodos diagnósticos más recientes y que podamos ir seleccionando mejor a los pacientes que se puedan beneficiar de los tratamientos que están por venir o de otras alternativas o iniciativas que ya hay.

¿Y sobre el diagnóstico temprano?

Lo primero que se está haciendo es aumentar la concienciación para que el propio paciente o la propia familia consulten antes. Poco a poco, se han desarrollado herramientas para diagnosticar antes como la neuroimagen por resonancia magnética, imágenes de PET o la punción lumbar. Lo más reciente son los análisis de sangre. Ahora, si hay algún síntoma compatible, una analítica es una herramienta útil para llegar al diagnóstico. Esto es algo que ya estamos implantando poco a poco en Asturias y que es la novedad más importante.

Se suele asociar el alzhéimer únicamente a las personas mayores.

Sí, pero no siempre es así. Los pacientes más jóvenes a los que he diagnosticado con alzhéimer han estado en torno a los 55 años. Han sido los casos más precoces y los que más impacto me han generado. Siempre es gestionar esta enfermedad porque es duro el hecho de comunicarlo, pero en los que no son tan mayores todavía más. Ellos se dan cuenta rápidamente de lo que les pasa porque han tenido despistes en pleno rendimiento laboral y con esa edad todavía se entiende por qué te sucede algo. El punto de explicar qué es lo que tienen es muy duro.

¿Qué retos se deben marcar España y Asturias para mejorar la atención a estas personas?

Desde un punto de vista médico, hay que seguir trabajando en un diagnóstico más precoz. En eso se está trabajando. A nivel social faltan muchísimas cosas. Ahí estamos en pañales en lo que se refiere a los recursos con los que cuentan las familias. Y en cuanto al soporte de profesionales, es cierto que hay cuidadores, pero hay pocos y se debe invertir mucho más.

¿Qué mejoras propone en el ámbito social?

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Es muy importante que surjan iniciativas como la jornada de este miércoles. Es clave que desde las instituciones nos ayuden a hacer que la enfermedad sea más visible y que la población tome conciencia. Todavía hay mucho estigma alrededor del alzhéimer y quienes lo padecen y sus familias todavía lo ven con cierta vergüenza. Por ahora no se habla lo suficiente de esta enfermedad y muchas veces no está bien comprendida.