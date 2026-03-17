Una norma nacional retrasa el cambio de modelo en los comedores escolares en Gijón

La implantación del modelo de línea caliente en los comedores escolares de Gijón —con comida elaborada y distribuida en el mismo día— sigue en fase de trámites. El concejal de Deportes y Educación, el popular Jorge Pañeda, aseguró este lunes que el Ayuntamiento "continúa trabajando en la elaboración de los pliegos para la nueva licitación". Hay un aspecto relevante. "Es importante señalar que estamos introduciendo modificaciones con motivo de la próxima entrada en vigor, el 1 de abril, del nuevo Real Decreto estatal sobre alimentación saludable en los centros educativos", indicó Pañeda.

La meta es que el nuevo modelo entre en funcionamiento a partir del próximo curso. El objetivo con el cambio, manifestó Jorge Pañeda, es "avanzar hacia un sistema que priorice la calidad del servicio y la alimentación de proximidad". Sobre el mencionado Real Decreto, el edil subrayó que "al tratarse de una norma de rango superior, es necesario incorporar en las bases de la licitación los criterios y requisitos generales que establece esta nueva regulación, con el fin de garantizar que el futuro contrato se adapte plenamente a la normativa vigente desde el primer momento".

Varias asociaciones de padres y madres de diversos colegios de la ciudad habían alertado, en un comunicado, de la falta de noticias sobre el proceso de licitación. Aludían a una reunión del Consejo Escolar celebrada en diciembre, en la que Jorge Pañeda había apuntado que la intención era tener los pliegos entre enero y febrero de este año. Las familias solicitaron "información clara sobre la situación del procedimiento" y resaltaron "la importancia de la transparencia en los procesos públicos que afectan a servicios esenciales como los comedores escolares".

Jorge Pañeda afirmó que el proceso de adaptación de la normativa "está requiriendo una revisión técnica de la documentación ya avanzada, con el objetivo de asegurar que el nuevo modelo de comedor escolar que se implante cumpla tanto con los estándares de calidad alimentaria como con las obligaciones legales que entrarán en vigor en las próximas semanas". En ese sentido, el concejal de Educación reivindicó el "compromiso" municipal para actualizar los pliegos e implementar "cuanto antes" el modelo que anhelan las familias.

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Un Consejo Escolar con expertos

En relación al Consejo Escolar que tuvo lugar en diciembre, en él participaron varios expertos para abordar la transición de la línea fría a la línea caliente en los comedores. Estuvieron un inspector sanitario, un cocinero y las educadoras de los propios comedores, además de los miembros del consejo, familias, docentes e integrantes de partidos políticos. Era un encuentro abierto al público.