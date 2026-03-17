El parque Isabel La Católica tiene un interesado en poner en marcha el nuevo bar, ampliado y mejorado
El negocio hostelero salió a licitación bajo una fórmula de concesión de 20 años y el interesado tendrá que hacer la construcción del equipamiento, más grande que el que había, y con baños
El parque Isabel la Católica va camino de recuperar el servicio hostelero que tuvo durante una década y del que carece desde hace cerca de dos años. Un servicio hostelero que se pretende que esté actualizado y mejorado respecto a lo que hubo en su día, ya que la edificación que se va a permitir es el doble de lo que se licitó hace una década, y además deberá contar obligatoriamente con aseos, algo de lo que carecía el anterior negocio.
El Ayuntamiento de Gijón abrió a primeros de año una licitación para el otorgamiento de la concesión en el Parque Isabel La Católica para edificar y explotar el edificio hostelero. Ayer se cumplió el plazo para presentar ofertas y al menos se presentó una propuesta que ahora habrá que analizar.
Según las indicaciones técnicas incluidas en los pliegos de la licitación, la concesión será por un plazo de 20 años -el anterior fue de 10 años- y el adjudicatario se hace cargo de todo lo que tiene que ver con la ejecución de las obras tanto para la construcción del edificio, como el enganche a los servicios generales, como todo lo que tenga que ver con el mantenimiento y conservación. La edificación destinada a hostelería que va a permitir el Ayuntamiento podrá tener una superficie construida de 95 metros cuadrados (la anterior era de poco más de 53 metros), en una sola planta, incluidos los baños en esa superficie. Además tiene el gran atractivo de poder contar con una terraza que tiene una superficie disponible de unos 350 metros cuadrados.
El pliego municipal recoge que la nueva edificación podrá ser prefabricada, deberá ser accesible y los aseos serán adaptados. Se remarca que al edificio no se le podrán hacer añadidos en el futuro y que se deben cumplir unas condiciones estéticas básicas. Así, al tratarse de una zona verde "los materiales a emplear en el exterior del edificio deberán ser acordes con el entorno, empleando colores que no sean vivos, así como materiales pétreos que no imiten mampostería, maderas o morteros en colores estridentes".
El presupuesto mínimo de ejecución material que deberá asumir el concesionario será de 145.000 euros, y el canon anual mínimo de cerca de 8.500 euros. El adjudicatario dispondrá de ocho meses desde la fecha de la concesión de la licencia para realizar la obra y poner en marcha la explotación.
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