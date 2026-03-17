El paseo del Muro de San Lorenzo se acicala para el buen tiempo y la Semana Santa: en marcha los trabajos de reposición y pintura

Un clásico por estas fechas. El paseo del Muro de San Lorenzo se pone guapo para el buen tiempo en la antesala de la Semana Santa, que está a la vuelta de la esquina. Las labores de reposición y pintura en las barandillas ya están en marcha para que el principal arenal gijonés, y su entorno, luzcan de la mejor manera posible en una etapa en la que las altas temperaturas hacen acto de aparición y la afluencia turística aumenta, con la temporada de baños también en el horizonte.

En la jornada de este martes varios operarios se afanaban en darle una mano de pintura a las barandillas comprendidas entre las escaleras 4 y 5. La zona permanecía vallada y precintada para desarrollar los trabajos. Eran muchos los paseantes que observaban con curiosidad dichas labores, habituales en ciertos momentos del año, sobre todo en semanas previas a periodos en los que se espera mucho movimiento en el Muro.

No solo el equipo de conservación diaria está implicado en el plan. Este martes también había trabajadores de Alvargonzález Contratas y de Metálicas Granda para pulir los detalles de las barandillas de las escaleras que dan acceso a la playa, en las que el óxido es visible en algunas de sus partes. Se llevaron a cabo tareas de soldadura para asegurar los elementos y potenciar la seguridad.

Noticias relacionadas

Aunque tienen poco que ver con la actual intervención, hace casi dos meses la playa de San Lorenzo también fue objeto de una actuación, en ese caso para reforzar la estructura del Muro "por precaución y para evitar filtraciones", tras los efectos que había causado un temporal y el fuerte oleaje. Por ejemplo, la fisura entre las piedras provocó pequeñas filtraciones al aparcamiento del Náutico.