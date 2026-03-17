Retoman los trabajos en el estacionamiento de la avenida de Portugal

Los vecinos del entorno de la avenida de Portugal recibieron ayer con alivio la vuelta de las máquinas al estacionamiento disuasorio que se está realizando en la zona. El mal tiempo que se ha ido encadenando frenó lo que parecían últimos remates para acabar el estacionamiento que está ejecutando la UTE formada por Obras Generales del Norte (Ogensa) y Taller de Urbanismo e Ingeniería (Turing).

El plazo para ejecutar la obra, que empezó en septiembre del 2024, vencía a finales del año pasado. El coste de la misma es de 4,5 millones, y se trata de una inversión que se lleva adelante con fondos europeos. Pese a que la iniciativa del estacionamiento es regional, el Principado traspasará la gestión al Ayuntamiento de Gijón.

Los vecinos habían manifestado en LA NUEVA ESPAÑA su enfado por la situación que se vivía, con el equipamiento a falta de un empujón y el estacionamiento cada vez más complicado en la zona. Pese al interés de las comunidades más próximas, desde el Ayuntamiento no se podía dar una explicación al parón de las obras.

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Una vez que haya concluido la obra y el Principado entregue el aparcamiento disuasorio al Ayuntamiento para su gestión, los vecinos del entorno, en especial los del polígono, esperan disponer de más plazas de aparcamiento en el barrio. El concejal de movilidad del Ayuntamiento de Gijón Pelayo Barcia, ya anunció el pasado mes de octubre que el aparcamiento en el parking disuasorio de la Avenida de Portugal será gratuito.