El tenor de 21 años Luken Munguira y su debut en Gijón para cantar "La bella molinera": "Siento una responsabilidad muy grande"

Con apenas 21 años, el tenor donostiarra Luken Munguira ya ha participado en una larga ristra de conciertos y festivales. Una de las ciudades que todavía tenía pendiente era Gijón, donde esta tarde interpretará "La bella molinera" de Franz Schubert junto al pianista Aurelio Viribay. "Es mi debut cantando esta obra, por lo que es un concierto muy especial para mí. Al ser tan joven, siento una responsabilidad muy grande por enfrentarme a este repertorio", afirma Munguira.

El recital que ofrecerán Munguira y Viribay tendrá lugar a las 20.00 horas en el teatro Jovellanos. La cita, impulsada por la Sociedad Filarmónica de Gijón, está enmarcada en los actos del Festival de Poesía de Gijón (Poex). Precisamente, el joven tenor subraya la importancia de que distintas disciplinas artísticas se complementen. "El arte siempre se ha nutrido mucho del arte. Es genial que estos festivales o ciclos compaginen actividades porque es una estupenda manera de atraer a nuevos públicos", reivindica.

Luken Munguira dio sus primeros pasos en la música clásica con el Coro Easo y más tarde ha sido becado por la fundación Britten Pears Arts para trabajar repertorio de cámara con James Gilchrist. "Vengo de una familia en la que a nadie le interesaba la música clásica. Mi acercamiento con la música fue muy natural, muy humilde y muy sano", explica Munguira, que forma dúo con el pianista Aurelio Viribay, con quien ha llevado a cabo programas con obras de Bach, Purcell o Schubert, entre otros compositores.

Una mezcla "enriquecedora"

"Para mí es un privilegio enorme poder hacer conciertos con un pianista con una trayectoria tan consolidada. Es una de las principales referencias de acompañantes de cantantes del país", comenta Munguira, quien conoció a Viribay en la Escuela Superior de Canto hace unos meses. "Desde el primer momento, el entendimiento fue increíble. La mezcla entre nosotros es muy necesaria y nos enriquece mucho a los dos, ya que juntamos su experiencia y su tranquilidad con las ganas y el talento de un músico joven", asevera.

En el recital de este miércoles, Munguira confía en que puedan "sorprender" a los asistentes. "'La bella molinera' es una obra que dura un poco más de una hora y que es una historia lineal en la que no hay pausa. Entonces, es como que te cuenten un cuento cantando", argumenta el tenor. Además, Munguira adelanta que "en el concierto nos vamos a permitir ciertas licencias haciendo ornamentaciones y pequeños cambios en la partitura". "Es algo que se puede hacer perfectamente en la música de Schubert, pero que normalmente se suele asocia más a la música barroca. Por lo tanto, a los que nunca han escuchado esta pieza les sorprenderá la obra, pero a los que ya la conocen, quiero transmitirles que creo que nuestra interpretación merece la pena", desarrolla.

Para seguir creciendo como cantante, Luken Munguira pone el foco en que "quiero seguir teniendo claro que mi responsabilidad con todos los conciertos siempre es la máxima". "Es difícil gestionar los nervios, ya que se siente una especie de desnudez ante un público que mira y juzga, pero al final se trata de ser el canal entre el compositor y el público. Cuanto menos de la personalidad de Luken exista sobre el escenario a la hora de cantar, mejor, ya que así será más limpio el mensaje que lanzó el propio compositor", culmina este talentoso tenor donostiarra, que ya está listo para conquistar el Jovellanos junto al pianista Aurelio Viribay.