El tercer maratón de donaciones de sangre de Gijón llega "en un momento crítico": "Necesitamos reservas constantes"

Debido a los desplazamientos turísticos, la Semana Santa conlleva año tras año que las donaciones de sangre disminuyan notablemente. Para contrarrestar ese impacto, el salón de recepciones del Ayuntamiento de Gijón se convertirá en una gran sala para donar sangre del 25 al 28 de marzo con motivo del tercer maratón de donaciones. "Hemos decidido fijar de forma permanente que esta iniciativa se realice siempre durante la semana previa a la Semana Santa", expresó el edil forista de Relaciones Institucionales y Juventud, Jorge González-Palacios.

Estas palabras las pronunció el concejal en una presentación en la que también estuvieron el presidente de la Asociación de Donantes de Sangre de Gijón, Manuel Faustino Valdés, y la directora gerente del Centro Comunitario de Sangre y Tejidos de Asturias, María Teresa Díaz. Los tres coincidieron a la hora de subrayar que el tercer maratón llegará en "un momento clave". "En unos días tendremos encima un momento crítico como la Semana Santa, en el que bajan las reservas y se dan más situaciones de urgencia", aseveró Díaz.

El horario del maratón de donaciones será de 9.00 a 21.00 horas del 25 al 27 de marzo, y de 9.00 a 14.00 horas el día 28. "Confiamos en que sea un nuevo éxito. Gijón es una ciudad muy solidaria y siempre que hacemos un llamamiento responde bien", afirmó Díaz, antes de agregar que se han marcado el objetivo de superar los números de la segunda edición, en la que se alcanzaron 172 donaciones y 40 altas de personas que donaron por primera vez. Esas cifras fueron menores a las de la primera, cuando se logró llegar a 231 donaciones y 48 altas.

Concienciar a los jóvenes

Respecto a los grupos sanguíneos en los que urge una mayor cantidad de reservas de sangre, María Teresa Díaz recordó que en Asturias los grupos más comunes son A+ y 0+. No obstante, dejó claro que "cualquier grupo sanguíneo es importante, ya que estamos en torno a unas 700 reservas y necesitamos mantener esa cifra". Además, en la presentación se puso el foco en que en la región se necesitan "entre 180 y 190 donaciones diarias para responder a la demanda que nos plantean desde los hospitales".

Por su parte, Manuel Faustino Valdés puso el foco en la importancia de concienciar a los jóvenes. "Al ser una de las comunidades más envejecidas de Europa, aquí hay una pirámide de donantes que salen por arriba y no terminan de entrar tantos por abajo. La labor de todos es conseguir que la gente se mentalice de la relevancia que esto tiene", desarrolló Valdés.

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Para poder avanzar en el reto de sumar nuevos donantes, en este tercer maratón colaborarán el Conseyu de la Mocedá de Xixón, Mar de Niebla y Abierto hasta el Amanecer. Asimismo, durante la campaña estarán los integrantes de la asociación North Fantasy para crear un "ambiente cercano y festivo".