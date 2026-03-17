Trámites, diseños, plazos... las claves del proyecto de Naval Gijón hasta completar el desarrollo urbanístico de la zona

El borrador del plan especial para Naval Azul, en información pública desde ayer por su tramitación ambiental, deja ahora al gobierno local con la previsión de poder tramitar la aprobación inicial del documento en torno a verano y dar el visto bueno definitivo a finales de este año o, como tarde, a inicios del año que viene, dejando para el ejercicio de 2027 la gestión del ámbito y el diseño de su urbanización. "Nadie pensaba, cuando llegamos al gobierno, que a estas alturas íbamos a tener un paseo abierto al público y un plan especial a la mitad de su tramitación", se felicitaba esta mañana el forista Jesús Martínez Salvador, portavoz del gobierno local.

El edil detalló que sigue pendiente la decisión de cómo abordar la gran pasarela que saltará la lámina de agua y que conectará en la práctica el litoral gijonés entre Poniente y El Natahoyo. Entiende el forista que, como la configuración de este paso no modifica el planteamiento urbanístico de Naval, el plan especial puede seguir su curso con normalidad. También puede hacerlo mientras continúan las conversaciones de Pymar, propietario de la otra parte del ámbito, y que puede vender su parte o sumarse a la junta de compensación.

El documento ahora en consulta pública contempla liberar el entorno de la dársena de agua, dejándola en general sin edificios, para crear un “paseo urbano” pegado al mar que dé continuidad a esta futura pasarela. El borrador proyecta también crear un edificio "singular" junto al Acuario, y explicó Martínez Salvador que su diseño y sus usos se decidirán en una fase posterior, si bien desde el Consistorio consideran que el inmueble podría servir para darle una sede propia al Centro de Recuperación de Animales Marinos (Crama) que gestiona el Acuario.

El forista resumió, por lo demás, el planteamiento general de este borrador: la alternativa de ordenación elegida agrupa el estilo de edificación más compacta en el tramo más cercano a Indra, donde ya se sabe que habrá actividad industrial, y deja en los tramos centrales los usos terciarios de hostelería y hotelería, si se tercian. Todo con zonas verdes que dan respiro a los edificios y con un frente marítimo entero para peatones. También con un acceso por Palafox que se ampliará y que, a juicio del forista, permitirá "pone en valor" todo el entorno de la capilla de San Esteban del Mar.

Las naves históricas

Al otro lado de la dársena, en el lateral próximo al Acuario, las naves históricas de Pymar se conservarán en medida de lo posible, y para ello se suma ahora la idea de encargar un estudio que revise los elementos presentes en el entorno que puedan tener valor patrimonial. Explicó Martínez Salvador que algunos de estos elementos ya están recogidos en el catálogo, "pero con un nivel de concreción muy ligero", y que la idea es abordar su revisión en detalle.

María Jesús Ferrero, María Fierro, Puri García y Jesús Martínez Salvador. / Ángel González

"A los redactores del proyecto esto les sorprendió; no tenían previsto que pudiese haber unos elementos patrimoniales tan destacados", aseguró el portavoz, que añadió que, más allá de por intereses de conservación patrimonial, conservar en parte las viejas naves evitará demoliciones innecesarias, permitiendo que la futura obra de adecuación tenga un impacto ambiental menor.

“Un lugar estratégico”

Señala el documento que la propuesta "supone la puesta en valor de un lugar estratégico en la ciudad", conectando "la zona residencial del este”, que aglutina la playa de Poniente y el puerto deportivo, con las áreas “de carácter productivo del oeste” y del barrio de El Natahoyo. “Se mejoran tanto las comunicaciones de tráfico rodado como las peatonales y de esparcimiento", aseguran los técnicos, que entienden que la propuesta "genera un amplio espacio libre en el frente marino”.

El documento ha sido redactado por Rueda y Vega Arquitectos, que defiende el reto de “consolidar la economía azul como nuevo pilar del desarrollo municipal”. El sector, según este plan, generaba ya en 2023 15.700 puestos de trabajo, lo que suponía el 15,6 por ciento del empleo local, con una facturación de más de mil millones de euros al año. Este estudio señala que “dado el tamaño de la actuación, es previsible que pueda desarrollarse en una única fase”, si bien se abre a dividir las actuaciones “por cuestiones de propiedad o afecciones sectoriales”.