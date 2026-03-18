40 estudiantes de la Universidad de Oviedo presentan en Gijón soluciones reales a retos de innovación de empresas asturianas

El programa Uniovi Innovation Skills Gijón 2026 celebra la jornada final de presentación de resultados, en la que el alumnado participante expondrá las soluciones innovadoras desarrolladas para responder a los retos planteados por empresas del ecosistema empresarial de Gijón/Xixón.

Durante las últimas semanas, 40 estudiantes universitarios del Campus de Gijón de la Universidad de Oviedo, seleccionados entre las 48 candidaturas presentadas, han trabajado en equipos multidisciplinares para dar respuesta a cuatro retos reales propuestos por empresas innovadoras de la ciudad.

A lo largo del programa, los equipos han participado en sesiones de trabajo, mentorías especializadas y encuentros con profesionales del tejido empresarial, además de visitar las empresas participantes. Este proceso les ha permitido aplicar conocimientos adquiridos durante sus estudios a problemas reales de innovación, desarrollar competencias transversales —como trabajo en equipo, creatividad, comunicación o resolución de problemas— y establecer contacto directo con el entorno empresarial asturiano, algo clave para su futura empleabilidad.

El proyecto, impulsado por la Fundación Universidad de Oviedo y financiado por Gijón Impulsa, busca fortalecer la conexión entre universidad, empresa y talento joven, contribuyendo al desarrollo del ecosistema de innovación de la ciudad y de la Milla del Conocimiento. En este espacio colaboran estudiantes, empresas, mentores y expertos para generar propuestas que puedan mejorar la competitividad empresarial y fomentar nuevas ideas de negocio.

Las empresas participantes en esta edición pertenecen al entorno empresarial de Gijón y desarrollan su actividad en ámbitos estratégicos como la digitalización, la sostenibilidad, la transición energética o la economía circular.

Los retos planteados han sido:

· CastroAlonso: Ciberseguridad en una gran compañía energética.

· ArcelorMittal: Diseño de un centro de I+D referente en sostenibilidad.

· Grupo Espiral MS: "Diseñar la Experiencia Integral del Talento STEM en Espiral MS":

Desde la atracción hasta los primeros 60 días.

· Sotysolar: Nuevo modelo de negocio basado en autoconsumo energético compartido.

Durante la jornada final, cada equipo presentará su propuesta ante representantes institucionales, empresariales y de la Universidad de Oviedo. Un jurado evaluará las soluciones desarrolladas y seleccionará el proyecto ganador de la edición.

DÍA: 19 de marzo de 2026

HORA: 16:30 horas

LUGAR: Recinto Ferial Luis Adaro – Palacio de Congresos (Gijón/Xixón)

En el marco del Foro de Empleo de la Universidad de Oviedo

PROGRAMA

16:30 h – Apertura institucional

Intervienen:

– Luis Antonio Díaz Gutiérrez. Director-Gerente de Gijón Impulsa

– Susana Pérez López. Directora del Área de Empleabilidad y Emprendimiento de la Universidad de Oviedo

16:40 h – Presentación de los resultados de los equipos

– Presentación del reto CastroAlonso

– Presentación del reto ArcelorMittal

– Presentación del reto Grupo Espiral MS

– Presentación del reto Sotysolar

17:50 h – Deliberación del jurado

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18:10 h – Anuncio del proyecto ganador y clausura.