Los antiguos alumnos de los Jesuitas de Gijón entregan sus becas
Un programa que cumple su tercera edición
C. T.
La Asociación de Antiguos Alumnos del colegio Inmaculada, cumplió un año más su apoyo a los jóvenes estudiantes. "Fieles a su compromiso con los exalumnos del centro", explican desde la asociación, se llevó a cabo esta semana la entrega de becas anuales para estudios universitarios y FP (desde 2024), voluntariado y acción social (desde 2018) y deporte (desde 2023).
El acto oficial de este año, que cumple su tercera edición, sirvió para entregar una beca a 39 antiguos alumnos en el pabellón del colegio, en concreto a "jugadores integrantes de los cinco equipos deportivos de la asociación, distribuidos en fútbol, voleibol y baloncesto".
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