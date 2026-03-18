Los antiguos alumnos de los Jesuitas de Gijón entregan sus becas

La Asociación de Antiguos Alumnos del colegio Inmaculada, cumplió un año más su apoyo a los jóvenes estudiantes. "Fieles a su compromiso con los exalumnos del centro", explican desde la asociación, se llevó a cabo esta semana la entrega de becas anuales para estudios universitarios y FP (desde 2024), voluntariado y acción social (desde 2018) y deporte (desde 2023).

El acto oficial de este año, que cumple su tercera edición, sirvió para entregar una beca a 39 antiguos alumnos en el pabellón del colegio, en concreto a "jugadores integrantes de los cinco equipos deportivos de la asociación, distribuidos en fútbol, voleibol y baloncesto".