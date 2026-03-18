El actor gijonés Arturo Fernández se queda sin estatua en el paseo de Begoña (por ahora)

Jarro de agua fría para quien quería ver una a Arturo Fernández sentando para siempre en un banco del paseo de Begoña. El concurso convocado por el Ayuntamiento de Gijón para elegir al artista que haria esa estatua ha quedado desierto. Lo mismo ha ocurrido con el concurso para realizar en Cimavilla una escultura en recuerdo de las pescaderes del barrio. El jurado ha declarado desiertas ambas convocatorias por no llegar ninguna de las propuestas a la puntuación mínima exigida de 50 sobre 100 puntos.

Ante esta situación, desde el Ayuntamiento se va a explorar ahora si es posible abrir un proceso en el que sea el propio Consistorio el que invite a artistas a ejecutar esas obras.

Los técnicos del jurado valoraron apartados como la calidad artística y coherencia del proyecto, integración en el espacio urbano o sostenibilidad y mantenimiento de la obra. En el caso de la estatua para las pescaderes se presentaron 9 propuestas, de las que solo 5 cumplían los criterios mínimos para ser valoradas. La que obtuvo mejor calificación llegó a 44 puntos.

En el caso de la obra dedicada a Arturo Fernández el máximo fue de 41,9 puntos. En este caso se presentaron tres propuestas aunque solo dos cumplían los criterios mínimos para proceder a su valoración.

Abierto el periodo de reclamaciones

Ahora se abre un periodo de quince días para posibles reclamaciones.

En bronce y sentado sobre uno de los bancos que ya existen en el paseo de Begoña se planteaba en este concurso la estatua que Gijón iba a dedicar al actor Arturo Fernández. No se fijaba esa condición para la obra destinada a homenaejar a la mujer pescadera en Cimavilla. A la realización e instalación de cada escultura se iban a dedicar 60.000 euros (impuestos incluidos), según el acuerdo aprobado en Junta de Gobierno.

A partir de la firma del contrato el adjudicatario tendría seis meses para la ejecución e instalación de la obra. "La aprobación de las bases para la licitación de la escultura dedicada a Arturo Fernández es, sin duda, una magnífica noticia para Gijón y para todos los que admiramos a Arturo", destacó la vicealcaldesa, la popular Ángela Pumariega, en aquel momento.