Los autores del asesinato a tiros de Emiliano "el panameño", detenidos en un gran operativo en Gijón y Oviedo
El crimen tuvo lugar en Lugo de Llanera en enero de 2025
La investigación para esclarecer el asesinato a tiros de un hombre de 43 años en enero del pasado año en Lugo de Llanera ha dado un gran paso esta mañana con la detención de los presuntos responsables en un operativo llevado a cabo en Gijón y Oviedo. Este crimen, ocurrido a la altura del kilómetro 2,9 de la carretera que une Posada de Llanera y Pruvia (AS-374), siempre apuntó a que se trataba de un ajuste de cuentas.
La intervención de la Guardia Civil en Gijón se llevó a cabo en un inmueble de la calle Ezcurdia, a la altura del paseo del Muro. Los agentes se encuentran en el edificio, en concreto en la planta 11 del número 38, realizando un registro de todas las dependencias en presencia de la persona detenida. Hay otra persona arrestada en Oviedo, según las primeras informaciones.
La víctima de estos hechos, Emiliano B. R., alias "el panameño", un varón con antecedentes, fue sorprendido a la salida de un bar donde había estado tomando algo. Cuando se fue vio que las ruedas de su vehículo las habían pinchado. Justo cuando se disponía a cambiarlas, una ranchera de color blanco se puso a su altura. Bajaron la ventanilla y dispararon desde el interior unas cuatro veces, alcanzado mortalmente al hispanoamericano, por la espalda.
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